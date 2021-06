El libro “Manual: guía de artesanos de Cangas del Narcea” ya es una realidad. El Ayuntamiento cangués, editor del volumen, lo presentó ayer en el marco de la vigésima tercera edición de la feria Narcenatur, dedicada al turismo, la pesca, la caza y la promoción de los productos y atractivos locales.

A través de esta guía, diseñada por Francisco Redondo, se puede conocer la historia artesana del municipio de la mano de los fundadores del monasterio de Corias, los condes Piñolo y Aldonza, y su criado Suero, según destacó el equipo de gobierno.

En las 84 páginas del libro se encuentra información detallada de todos los productos que pone el municipio en el mercado, como el vino, las madreñas, la miel o la cerámica negra, y, además, todos se muestran en fotografías firmadas por Lorena Francos y realizadas en ubicaciones destacadas del concejo, como Besullo, Llamas del Mouro o el museo del vino de Cangas del Narcea.

La guía estará disponible en la oficina de turismo y en la biblioteca municipal. Asimismo, el Ayuntamiento repartirá ejemplares a los alojamientos turísticos del concejo. El Consistorio tiene previsto financiar otra edición, en formato revista, que se distribuirá gratuitamente entre los interesados y en las ferias y como regalo institucional, según informó la concejala de Turismo, Begoña Cueto Blanco.

Buena acogida

Por su parte, el alcalde, José Víctor Rodríguez, quien asistió a la presentación de la guía artesana, destacó que el manual hace más visible “el buen producto que tenemos en el concejo”. El libro tuvo mucha aceptación entre el público que asistió al encuentro.

Narcenatur se celebra en Cangas del Narcea desde el viernes. Su clausura está prevista para hoy por la tarde. Los asistentes pudieron disfrutar ayer de la XXV edición de la Copa del Narcea con Perros de Rastro, el Memorial Vitaro Tandes y del IV Concurso de Pesca Desafío Narcenatur, entre otras actividades relacionadas con la cultura, la música y la naturaleza.

Hoy está programada una ruta de senderismo dedicada al paisaje del viñedo, con inicio en el Prao del Molín, teatro infantil, una charla a cargo del presidente de Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero García, y un concierto de la mano de Kórima Latin, entre otras propuestas.

También se entregarán los premios del IV Concurso de Pesca Desafío Narcenatur y del XXII Trofeo Narcenatur de tiro al plato. Durante todo el día los puestos de artesanía estarán disponibles en el parque del Fuejo.

La feria canguesa no pudo celebrarse el año pasado por las restricciones derivadas de la pandemia. El gobierno municipal decidió esta primavera no dejar pasar otro año sin la cita por el impacto económico que tiene en la villa en particular. Con el lema “Sí Narcenatur”, se programaron otro tipo de actos, al aire libre y con aforo limitado, para poder disfrutar del encuentro con todas las garantías.

El ejecutivo local está convencido del impacto económico de la cita que trata de recordar todo lo que ofrece Cangas del Narcea a través de su paisaje, paisanaje e idiosincrasia.