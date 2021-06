El alcalde de Valdés confirma que no habrá San Timoteo: “Se hará algo, pero cultural”

El Ayuntamiento de Valdés no autorizará las fiestas patronales de San Timoteo tal y como estaban planteadas antes de la pandemia en un intento de evitar las aglomeraciones y, en lo posible, contagios por coronavirus.

El alcalde, Óscar Pérez, confirmó ayer, tras la reunión de la junta de seguridad local, que no habrá relajación pese al avance de la vacunación. De esta modo, el formato de las actividades de este verano será parecido al del pasado periodo estival. “No habrá novedades y no bajaremos la guardia”, avanzó.

El gobierno local apostará por una programación cultural con aforos y restricciones propias de la pandemia. Pérez sí anunció que se tendrán en cuenta los espacios municipales y las zonas públicas en las que se empezaron a organizar actividades al aire libre para ofrecer ocio. Se trata del auditorio del Conservatorio de Música de Luarca, los jardines de la Casa de Guatemala y la céntrica plaza del parque. Para hacer estas vigilancias y controles en el periodo estival el gobierno tendrá disponibles a los tres cuerpos de seguridad presentes en el concejo, a saber, la Guardia Civil, el Cuerpo nacional de Policía y la Policía Local que, en caso de necesidad, podrán reforzarse.

La Delegada del Gobierno, Delia Losa, también participó en la junta de seguridad local. Tras la reunión anunció la incorporación de los agentes municipales a las labores de vigilancia y respaldo para las, por ahora, 17 mujeres de Valdés que han denunciado ser víctimas de violencia de género. Losa destacó que esta incorporación es “muy importante” porque “cualquier esfuerzo y añadido es bienvenido” en la lucha contra la violencia hacia la mujer. La Policía Local de Valdés tiene además “interés” en participar en la protección de las víctimas. Ayer se aprobó el protocolo y queda pendiente firmar el convenio.