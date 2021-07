La Sociedad Popular La Regalina cumple 90 años y este jueves se celebra en Cadavedo un Conceyu Abiertu, organizado por LA NUEVA ESPAÑA, para analizar el pasado, el presente y el futuro del colectivo.

La Sociedad La Regalina es un auténtico referente. Imbricada totalmente en el pueblo y sus gentes, lucha por mantener ese espíritu festivo, como explica Marcos Fernández, su presidente: “Lo importante no es la Sociedad en sí. Lo que más valora la gente es la romería, mantener la celebración y la figura del Padre Galo y desde la Sociedad se está luchando por conseguirlo”. Y es que, aunque la comisión esté formada por diez personas, la ayuda de la gente de la zona es capital: “Tenemos mucha ayuda externa. La gente del pueblo se mueve mucho. Aunque no estén en la comisión se mueven y luchan para que la Sociedad siga adelante”. De cara al futuro cercano, desde la Sociedad se tiene claro que se va a luchar por recuperar en parte la romería del último domingo de agosto, después de que el año pasado no se pudiera celebrar por el covid. Todavía con incertidumbre, pero se piensa en preparar una serie de actos, contenidos y dentro de la normativa para que permitan mantener la llama. La lectura del pregón, la danza prima y bailes con grupo de gaitas es en lo que se trabaja desde ya para esa jornada.