El Franco valora cerrar Pormenande para evitar actividades no autorizadas en la zona

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, advierte del futuro cierre del área recreativa y de estacionamiento de la playa de Pormenande en caso de que continúen celebrándose actividades no autorizadas y acampadas más allá del tiempo permitido por la ordenanza municipal, es decir, 48 horas.

Las quejas crecen entre los usuarios del arenal y los vecinos. Según pudo saber este diario, las personas pernoctan con sus furgonetas por más tiempo de dos noches, instalan cenadores, organizan actividades lúdicas sin licencia, "saturan" los aseos públicos de la playa y no muestran "respeto" por el entorno.

Los datos

El arenal. La playa de Pormenande tiene área recreativa y una zona habilitada por el Ayuntamiento para pernoctar no más de dos noches. Es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Quejas. Los vecinos del entorno y los usuarios de la playa han presentado sus quejas en el Ayuntamiento por la que creen mala utilización del área recreativa y la zona de estacionamiento autorizado para dormir en caravanas.

La alcaldesa confirma esta realidad: "Sabemos lo que está pesando y, en caso de que no haya algo más de civismo, nos veremos obligados a cerrar el acceso", detalla. La regidora, contra lo que dicen algunos vecinos, concreta que la Policía Local y la Guardia Civil vigilan lo que pasa en el entorno. "Pero no podemos tener siempre ocupados a los agentes en esto y no puede ser que las advertencias sean firmes y no sirvan de nada", explica.

Además, aclara que "pagan justos por pecadores". Precisamente el turismo de autocaravanas está cada vez más presente en la zona y el gobierno local no trata de estigmatizarlo con este posible cierre del área por otros motivos. "Sabemos que hay personas que hacen las cosas bien", opina Pérez al respecto.

El Ayuntamiento franquino tiene habilitado otro lugar para pernoctar, en la estación, si bien este espacio no es tan demandado para pasar la noche por no estar en primera línea de costa. No es la primera vez que los vecinos del entorno de la playa denuncian una situación similar. También lo hicieron el verano pasado.