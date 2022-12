Un cazador pierde a su perra por un supuesto ataque del lobo en Somiedo

El cazador belmontino Constantino Rodríguez perdió el pasado sábado a su perra "Pati" durante una cacería, aparentemente a causa de un ataque de lobo. El suceso se produjo en la zona de Saliencia, hacia el alto de La Farrapona, en Somiedo, a mediodía. "Me faltaban la perra y una de sus crías de dos años, y en el GPS me daba que estaba quieta en un punto; a medida que me acercaba la llamaba, pero ella no se movía", relata el cazador, que en principio pensó que se podría haber quedado atrapada. Cuando llegó, se encontró a su perra muerta, parcialmente devorada por los lobos, que otros compañeros acababan de ver merodear por la zona. "Los lobos están perdiendo el miedo a la gente, en menos de 10 minutos, en medio de una cacería, y a mediodía, me mataron la perra", asevera Rodríguez, que dio parte a la guardería.

Asegura que ahora teme sacar a sus perros a las cacerías, ya que perder a su perra, a la que crió y que llevaba seis años con él, fue una tristeza. "El domingo volví de caza, pero no llevé a los otros perros; para mí son mis niños y, después de lo del sábado, están asustados y se les ve en la cara la pena", lamenta.