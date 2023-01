Navia homenajea al piloto Luis Villamil en su gala deportiva: "Soy profeta en mi tierra"

Se sintió ayer "profeta en mi tierra" el expiloto naviego Luis Villamil, quien recibió en Navia un sentido homenaje gracias a la escudería local y al Ayuntamiento de Navia. Lo hizo en el marco de la gala del deporte municipal, una cita que llegó a su décimo cuarta edición con más salud que nunca si se tiene en cuenta el numeroso público que congregó en el cine Fantasio.

"Es el día más importante de mi vida deportiva", dijo un Villamil emocionado, que estrenó además nombre de calle y monumento en su honor. El expiloto contó parte de su historia como deportista, sus inicios y los sinsabores de su carrera. "Es verdad que hay sacrificio, pero también creo en la suerte", informó al público y relató cómo un anuncio en televisión, "cuando solo se veían dos canales" fue determinante en su vida y en su carrera deportiva. Gracias a aquel concurso que trataba de encontrar jóvenes talentos al mando de un turismo de carreras, su trayectoria deportiva pudo despegar. "Fui como el David Bisbal, pero sin rizos", contó el expiloto naviego, para quien su familia, el apoyo de sus compañeros y recordar su origen fueron muy importantes en su carrera. Contó Villamil que se inició en la velocidad sobre ruedas "en las caleyas de Serandinas, de donde era mi abuelo". Allí tenía una carrilana y allí se dio cuenta de algo: afrontaba bien el riesgo y tenía habilidades relacionadas con el equilibrio. Más tarde, con su pandilla de Navia comprobó que se le daba bien manejar una bici. Le gustaban las carreras, pero su familia, al principio, según se dedujo de su palabras, no aceptaba ese destino. Ya en Madrid, "no había dinero para eso y cuando se enteraron de lo que me gustaba, ni podía coger el coche ni había paga", indicó. Acudía al circuito de Jarama, pero lo hacía "colándome". Metido de lleno en la competición de carreras de turismos logró muchos éxitos, aunque aceptó que con la Fórmula no pudo ser. "Corrí 31 años", dijo. "Y eso ahora me cuesta creérmelo", añadió.

La lección para todos los deportistas que escucharon con atención sus palabras fue que hay que saber levantarse. "Si pierdes tienes que pensar que la próxima vez será mejor; hay que ser cabezón y seguir; hay que creer en uno mismo".

Este año, en Navia la mejor deportista absoluta fue Lucía Val; el mejor deportista absoluto Jesús Fernández; las mejores deportistas femeninas de categorías inferiores, María García y Baia Touza; el mejor deportista masculino de categorías inferiores, Nicolás Acevedo; el mejor club por su promoción del deporte base, el Club de Baloncesto de Navia; mejor trayectoria deportiva Felipe García y Manuel Fernández; la mejor iniciativa deportiva, "Panda Raid"; y el mejor evento deportivo el duelo de Traseras.

La mejor gesta deportiva fue para equipo infantil femenino del club de baloncesto de Navia y para Jaime Larriet por su aventura en el campo base del Everest. Los mejores valores deportivos los representó Raquel Blanco y hubo menciones especiales para la Peña Ciclista naviega y Manuel Vidal, Alejandro Lanza y Aaron Rodríguez por retomar el Cuadrín de Puerto de Vega. El personal de obras del Ayuntamiento de Navia también fue galardonado por su implicación en todas las citas deportivas que organiza el Consistorio y los clubes.