Bruno Pérez (Ortiguera, 1983) se enfrenta al reto de liderar por primera vez la candidatura socialista de Coaña. Este empleado de la fábrica naviega de Ence se estrenó en política en 2019, figurando como número tres en la lista del anterior candidato, Daniel Pérez. Los socialistas lograron entonces 863 votos y cinco concejales, frente a los 1.133 votos y seis concejales que suma el equipo de gobierno, del PP. Además de concejal, Pérez es el secretario general del PSOE de Coaña desde 2022. Se muestra “muy satisfecho” con el equipo conformado para los próximos comicios, del que destaca las incorporaciones del hostelero Iván Gión; la cirujana de Jarrio, Marián García o el vecino de Trelles, Juan Luis Riesgo.

-En 2019 fue en el puesto número tres y ahora encabeza la lista ¿por qué ha dado el paso?

-Cuando Dani decidió dar un paso a un lado por motivos personales, primero buscamos opciones para encabezar la lista y, al final, me animé a hacerlo. Cuando entré en 2019 formaba parte de un equipo de gente joven y sin experiencia y apostamos por desarrollar una oposición tranquila y educada, intentando ser lo más honestos y honrados posible, apoyando al gobierno cuando se consideró oportuno. No dimos siempre el “no” por sistema. Ahora intentaremos fortalecer el grupo e intentar que crezca la afiliación en Coaña (el PSOE coañés cuenta actualmente 26 afiliados).

-Entró en política en 2019 sin experiencia previa ¿fue lo que esperaba?

-En líneas generales, estuve cómodo. Considero que la política es necesaria en la vida y no debería ser denostada. No me considero político, pero sí que creo que puedo aportar y conozco bien el concejo.

-¿Por qué deberían votarle los coañeses?

-Quiero que entre un soplo de aire fresco en el Ayuntamiento después de tantos años con las mismas personas en el gobierno. A Coaña le vendría bien un relevo. Los Ayuntamientos son las instituciones más cercanas al ciudadano y, después de tantos años, aprecio cierto desgaste en las relaciones con los vecinos. Nosotros vamos a tratar a todo el mundo por igual y tenemos ilusión de poder dar un cambio.

-¿Cómo ve la gestión de la Alcaldesa, Rosana González?

-Los grandes cambios del concejo se produjeron antes de la llegada de Rosana y de su predecesor, Salvador Méndez. No veo ningún cambio significativo o apuestas arriesgadas, creo que se dedicaron a recoger los frutos de lo anteriormente sembrado.

-Resuma la propuesta socialista para Coaña.

-Como prioridades está lograr que el saneamiento llegue al mayor número de viviendas posible y también haremos una defensa del hospital de Jarrio, pues además llevamos tres personas en la lista que trabajan allí. También vamos a trabajar en la protección y recuperación del patrimonio y, en este sentido, consideramos que los castros de Coaña y Mohías son la joya de la corona y hay que darles visibilidad. Pero, además de los castros, hay otros muchos recursos patrimoniales para los que no se miró como alguna casa de indianos, el canteiro de Jarrio o los restos del teleférico de Salime. Hay mucho trabajo porque por el patrimonio no se ha hecho nada. También queremos potenciar la cara de Coaña a la ría de Navia.

-¿De qué manera?

-Navia tiene un paseo marítimo precioso y aquí, que estamos también a orillas de la ría, no hay nada. Queremos crear un paseo marítimo que recorra la orilla de Coaña. Es difícil, pero creemos que sería un gran recurso turístico. Además, podríamos vincularlo a la Gran Senda del Navia, un proyecto que nos gustaría impulsar en nuestro territorio porque es un buen recurso para promocionar la zona y el alto Navia. Hablando del entorno de la ría, en El Espín, nos gustaría mejorar la travesía para lograr un espacio más amable para el peatón. Otro aspecto en el que queremos trabajar es en dotar a Coaña de un Plan General de Ordenación que no sea tan laxo como las normas subsidiarias actuales, que consideramos que se han quedado obsoletas. En el tema urbanístico me gustaría referirme a una demolición de una vivienda que está ejecutando el Ayuntamiento, pues la justicia lo considera el responsable subsidiario. La causa de este problema está en un error municipal y el Ayuntamiento tiene que dar explicaciones a los vecinos porque esta demolición supone un alto coste para Coaña.

-Antes se refería al hospital de Jarrio ¿Cómo lo ve?

-El hospital no es ajeno a la problemática común de la sanidad derivada de la pandemia y también de la escasez general de profesionales, con el añadido de que la posición geográfica de Jarrio le hace partir con desventaja frente a otros centros. Nosotros queremos trabajar de la mano del Sespa para lograr incentivos y que la gente quiera venir a Jarrio. Es un pilar importante del Occidente y tiene que seguir siendo la cabecera del Área y más teniendo en cuenta la edad de la población de esta zona y las dificultades geográficas de algunos municipios. Tendremos una posición más activa en la defensa del hospital.

-En general ¿Cómo está Coaña?

-Creo que es un lugar privilegiado con dos grandes motores como son el polígono industrial de Río Pinto y el hospital de Jarrio. Además, está pegado a Navia, que es la cabecera de la comarca, con lo que nos beneficiamos de su atractivo económico.