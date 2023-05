José Alonso, o "Pepín el del Entrago", como lo conocen sus vecinos, es un histórico de Teverga. Es la primera vez que encabeza la lista del PSOE en su concejo, aunque lleva toda una vida de militancia socialista.

–Elecciones a finales de mes. ¿Cómo se encuentra?

–Me encuentro muy bien, con mucha ilusión y asumiendo la responsabilidad que supone poder representar al Concejo de Teverga.

–Es su primera vez encabezando la lista a pesar de ser un histórico, ¿cómo lo afronta?

–Lo afronto con la determinación y el deseo de poder conseguir una mejora en la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Teverga, sabiendo que va a requerir un esfuerzo y un trabajo muy intenso. Y también con la confianza de ir acompañado en la candidatura, por un grupo de personas que aúnan juventud, profundo conocimiento de las necesidades de Teverga y con muchas ganas de trabajar por su concejo.

–¿Por qué decidió presentarse?

–En conversaciones con compañeros de la Agrupación Socialista de Teverga me trasladaron la propuesta de que yo encabezase la candidatura a las elecciones municipales. El apoyo de toda la Agrupación, el ánimo que me transmitieron, la ilusión de poder trabajar para cambiar y mejorar muchas cosas en mi concejo, me llevaron a dar el paso y encabezar esta candidatura del PSOE.

–¿Qué puede aportar usted a Teverga que otros no?

–Creo que junto con las personas que me acompañan en la lista, aportamos un proyecto de concejo, sabemos hacia dónde debemos dirigir el futuro de Teverga. Este futuro pasa por un fuerte apoyo a tres pilares que consideramos fundamentales en el concejo: ganadería, con un total apoyo y sin fisuras al sector ganadero; turismo, un sector muy importante para Teverga y su futuro; y servicios públicos, para reforzar la educación con una mayor y mejor cobertura. Uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años es frenar la pérdida de población y para ello debemos ofrecer unos servicios de calidad que fomenten y favorezcan el asentamiento de nuevos vecinos/as. Tenemos que mejorar todo lo relacionado con las telecomunicaciones, internet, telefonía móvil y señal de TV para dar una buena cobertura tanto a quienes ahora mismo son vecinos y vecinas de Teverga como a quienes decidan trasladarse a vivir aquí.

–¿Está abierto a llegar a acuerdos?

–Nosotros/as salimos a ganar y el resultado de las urnas decidirá. Cambiaré la forma de gobernar de estos últimos ocho años en los que el diálogo del equipo de gobierno ha sido inexistente acompañado además, de una actitud prepotente. Aprobar los presupuestos de 2023 a poco más de un mes de las elecciones, sin que el equipo de gobierno hubiese mantenido una sola reunión con los grupos de la oposición, contar con un Plan de Sostenibilidad Turística y que el equipo de gobierno no haya acordado absolutamente nada con la asociación dedicada al turismo en el concejo ni con los grupos municipales , es interminable el relato de lo vivido en estos años... Nuestra marca será proponer, dialogar y acordar con todos los grupos que conformen el Ayuntamiento. Estaré en contacto directo con los vecinos y vecinas facilitando que trasladen sus necesidades al Ayuntamiento, que como la administración más cercana debe estar a su servicio, facilitándoles las respuestas adecuadas a sus peticiones y no ser un obstáculo.

–¿Qué le diría a los votantes que decidieron dejar de votar a su partido en las anteriores elecciones para recuperarlos?

–En primer lugar, trasladar a todos los vecinos y vecinas de Teverga el compromiso y la confianza de que trabajaremos con honestidad, honradez y humildad para conseguir el progreso de Teverga. Trabajaremos de la mano de las distintas administraciones, con total sintonía con el Gobierno del Principado y con el apoyo firme del Presidente Adrián Barbón conseguiremos alcanzar las mejorías necesarias para que Teverga alcance y logre el protagonismo perdido en los últimos años. Que los vecinos y vecinas de Teverga tengan el convencimiento de que nuestra tarea será dar respuesta a sus peticiones y necesidades, colaborar y escuchar a las distintas organizaciones, haciendo partícipes a los distintos sectores de todo aquello que sea de su interés.