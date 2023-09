"El Principado agravia una vez más los intereses de un concejo de nuestro potencial". La alcaldesa de Navia, la popular Ana Isabel Fernández, eleva el tono de la crítica a la decisión de la Consejería de Ciencia de dar marcha atrás a su decisión inicial de implantar el polo comarcal de innovación en su concejo para llevarlo al vecino de Valdés, donde el PSOE ostenta la Alcaldía con la mayoría absoluta de la Corporación. La regidora, que acabó en mayo con dieciséis años consecutivos de gobierno socialista, relaciona el revés "con lo que viene sucediendo a lo largo de los años, en los que Navia no contó con servicios como la Escuela Oficial de Idiomas, el Conservatorio de Música, cuya aula se cerró, o la ampliación de la Formación Profesional, haciéndose caso omiso a las peticiones del Instituto Galileo Galilei y concediendo módulos al vecino concejo".

Ya centrada en el caso concreto del polo tecnológico, Ana Isabel Fernández niega de forma categórica y califica de "sorprendente" el argumento del Principado de que el concejo se desvinculase del proyecto, obligando así a la Consejería de Ciencia a buscar un emplazamiento alternativo. "El polo de innovación contaba con el total apoyo del Ayuntamiento de Navia, como así se lo trasladé al señor consejero (Borja Sánchez) en una carta remitida a principios de agosto y en la reunión mantenida con él la semana pasada en Oviedo", detalla la regidora, para añadir que en ese encuentro "fue clara la voluntad del actual equipo de gobierno municipal de que el polo se situase en las instalaciones de la Fundación Manuel Suárez, de forma totalmente compatible con nuestro proyecto para ellas y con las intenciones favorables por parte de la Fundación, algo que también trasladamos".

La Alcaldesa reconoce como cierto que Borja Sánchez pensó en un "plan b" por si no salía adelante el emplazamiento del antiguo instituto de la Fundación y asegura que, por ello, se le ofreció la opción de unos terrenos municipales en Teifaros. En una tesitura en la que, según la versión de Ana Isabel Fernández, el Ayuntamiento de Navia respaldaba el proyecto y la Fundación Manuel Suárez no lo iba a retrasar, quien habría cambiado de opinión es el Principado. "Cabe pensar que esto obedece a una decisión meramente política difícil de comprender, ya que Navia representa el motor económico del occidente de Asturias y alberga algunas de las empresas más potentes de nuestra región", subraya la regidora, quien, de paso, advierte de que desde el Consistorio "vamos a seguir peleando para que el concejo de Navia cuente de una vez para el Gobierno del Principado". "Los intereses de los vecinos han de estar siempre por encima de los intereses políticos", zanja Fernández.

Al verse involucrada de forma directa en esta polémica, la Fundación Manuel Suárez, cuyo patronato está presidido por el empresario Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), ha emitido un comunicado para dar su versión de los hechos y dejar claro que la marcha del proyecto del polo es una "decisión política" del Principado. De acuerdo con la versión de esta entidad, la iniciativa lleva gestándose desde 2021, cuando el entonces regidor socialista Ignacio García Palacios y el vicepresidente de la Fundación, el exalcalde popular Manuel Bedia, fallecido hace siete meses, mantuvieron varias reuniones con los responsables de la Consejería de Ciencia para tratar de llegar a un acuerdo. Andado el tiempo, el 31 de enero de 2022, tuvo lugar un encuentro en el Ayuntamiento en el que participaron, entre otros, Borja Sánchez, García Palacios y el rector de la Universidad, Francisco Villaverde. En ese foro quedó claro que la Fundación va a ceder, "bajo ciertas condiciones", los casi 4.000 metros cuadrados de edificios construidos, incluyendo las viejas escuelas, así como los 15.000 metros cuadrados de terrenos sobre los que se asientan.

"La propuesta de negociación cedía por 25 años los bienes inmuebles por un importe simbólico de un euro. Lógicamente, existían contrapartidas, como que sería por cuenta de la Administración la rehabilitación y el mantenimiento de los edificios, entre otras cuestiones", afirman fuentes de la Fundación, antes de advertir que a tal propuesta no contestaron ni el Ayuntamiento ni la Consejería. La entidad desvela que, por esas mismas fechas, recibió un anteproyecto del PP de Navia para implantar en el antiguo instituto una escuela infantil y otras iniciativas que, a su juicio, resultaban compatibles con el polo de innovación al haber espacio más que suficiente para todo ello.

El devenir del proyecto que relata la Fundación Manuel Suárez sumó otro capítulo en la primera semana de marzo, cuando se convocó en el Casino de Navia la firma del protocolo de actuación, "un acto puramente publicitario, ya que la firma en sí se iba a hacer de forma telemática", señalan las mismas fuentes. Los responsables de la entidad informaron de que su presidente no podía acudir en esa fecha y que el puesto del fallecido Manuel Bedia como vicepresidente no había sido cubierto aún, incidiendo en que el patronato de la Fundación debía celebrar una reunión previa antes de tomar una decisión y decantándose finalmente por no acudir a esa convocatoria. "Posteriormente a las elecciones municipales, y sin que desde la Consejería existiese acercamiento alguno a esta Fundación, conocemos la decisión política de trasladar el proyecto al municipio de Valdés, excusándose en una negativa de la Fundación Manuel Suárez a colaborar a su implantación en Navia. Dejamos a la interpretación de los vecinos y asturianos en general la valoración de los hechos", concluye la entidad.

El alcalde de Valdés, el socialista Óscar Pérez, ha reconocido a LA NUEVA ESPAÑA, que, "siempre de manera discreta", ofreció como sede del polo una construcción de tres plantas de propiedad municipal situada en las cercanías del Instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca. Borja Sánchez se desplazó este miércoles a la localidad para anunciar que se decanta por este emplazamiento, argumentando que Navia se desvinculó del proyecto hace meses, versión que contradice la de su regidora y a la Fundación Manuel Suárez. La intención del titular de Ciencia es que el polo quede oficialmente constituido este año.