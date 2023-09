Francisco López llega con "muchas ganas y fuerza" a la alcaldía de Santa Eulalia

Abrumado y nervioso, el socialista Francisco López se convirtió ayer en el nuevo alcalde de Santa Eulalia de Oscos. López recogió el bastón de mando de manos de su predecesor, Marcos Niño, quien pasará a formar parte del Gobierno regional como director general de Reto Demográfico, dentro de la consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, de la que está al frente la vicepresidenta del Ejecutivo Gimena Llamedo. El nuevo alcalde estuvo arropado en el pleno de investidura por el presidente, Adrián Barbón, así como por los alcaldes socialistas de la comarca, también del vecino municipio gallego de Fonsagrada.

En un emotivo discurso improvisado, el ya regidor santallés pidió a sus vecinos, algunos de ellos presentes en el salón de plenos de la Casa Consistorial, "un voto de confianza para aprender". Reconoció no poder aportar mucha experiencia, pero presumió de llegar al cargo con "muchas ganas y fuerza", ingredientes que junto a la ayuda que espera recibir de los vecinos considera que harán que el Ayuntamiento "triunfe".

Francisco López huyó de hacer grandes promesas, de hecho señaló algunas de las propuestas que no podía prometer: "No voy a prometer que las carreteras estarán siempre limpias, que vamos a hacer promociones de viviendas para atraer familias, no voy a prometer una piscina municipal cubierta para todo el año, porque no tenemos una varita mágica". Pero sí enfatizó que "por ganas, actitud y por fuerza, Santalla va ir arriba, porque cuando estos factores entran en juego los resultados tarde o temprano salen"

También quiso tener unas palabras para su predecesor, Marcos Niño, cuya marcha, aseguró, "será una baja muy notable para Santalla, pero el Gobierno del Principado y Asturias ganan un gran político y gran persona". En este punto, también quiso tener un emotivo recuerdo para el fallecido padre de Marcos Niño.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, hizo hincapié en el "valiente" paso dado por Francisco López al asumir la alcaldía del municipio y pidió a los vecinos comprensión. Asimismo valoró la incorporación de Marcos Niño al Gobierno regional, del que destacó su conocimiento de la problemática del reto demográfico en primera persona: "Tiene un conocimiento de la realidad y de cómo se lucha contra el despoblamiento, que es un mal que afecta a gran parte de Asturias".

Marcos Niño dejó ayer, asimismo, su acta de concejal, que pasará a ser ocupada por Marta Fernández García.

Barbón acusa al gobierno de Navia de "no apostar por el polo de innovación"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió ayer en Santa Eulalia de Oscos la decisión de la Consejería de Ciencia de trasladar el proyecto del polo de innovación de Navia a Luarca y apuntó a la falta de un espacio físico para desarrollar la iniciativa en el concejo naviego como el problema que frenó allí su desarrollo. Acusa a la nueva alcaldesa, la popular Ana Isabel Fernández, de "no apostar por el proyecto" al presentar en su programa electoral diferentes usos para el edificio que inicialmente estaba previsto que acogiese el proyecto de innovación, propiedad de la Fundación Manuel Suárez. "Cuando el Consejero le pregunta si mantiene el compromiso del anterior gobierno, aunque de boquilla dice que está dispuesta, dice que en el edificio previsto no y no ofrece alternativas de espacio físicos ya existentes", expone el Presidente, que valora que la opción, que también se planteó desde Navia, de que el polo compartiese espacio con la escuela de 0 a 3 años y una zona de actividades culturales proyectada para el mencionado equipamiento, "no parece compatible".