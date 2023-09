Los viñedos de Cangas del Narcea e Ibias lucen estos días su mejor versión, están cargados de racimos de una uva que este año llega a vendimia "muy sana y con gran calidad". Una cosecha que ya está empezando y se inauguró el 31 de agosto en Ibias, con la recogida en diferentes parcelas para la bodega de la Denominación de Origen Protegida (DOP) vino de Cangas, Señorío de Ibias, que ayer también tuvo día de vendimia. En Cangas del Narcea se comenzará a vendimiar ya el fin de semana. Unas fechas más tempranas de lo que suele ser habitual en la zona.

"Viene adelantada, aunque las lluvias de esta última semana y la bajada de temperaturas volvió a frenarla un poco, ahora estamos con los dedos cruzados mirando al tiempo y a la fauna, que no lo estropee, porque este año tiene muy buena pinta, la uva está muy sana", explica el presidente de la DOP, José María Martínez, viticultor y propietario de bodegas Martínez Parrondo.

Y no es para menos, porque los viticultores vienen de unos años en los que las condiciones meteorológicas les jugaron malas pasadas y muchos llegaron a época de vendimia con poco o incluso nada que llevar a bodega. Este año, el tiempo no ha dado disgustos y los viñedos están en su máxima producción, por lo que la vista de todo el sector está puesta en que el mes de septiembre no dé sorpresas .

"Este año la cosecha está siendo buena, la uva está concentrada, lo que dará unos vinos potentes, y estamos viendo que las cepas están más cargadas, calculamos que aumentaremos entre un 20 o 30 por ciento la producción", señala Adrián Fernández, de la bodega ibiense que ya ha empezado a vendimiar la variedad albarín blanco y, desde ayer, verdejo negro. Él puede confirmar que lo que está llegando a bodega "es una uva de gran calidad y con una buena maduración".

Carmen Martínez, de bodega Las Danzas, comenzará su vendimia el viernes en Ibias y el fin de semana seguirá recogiendo en sus parcelas de Cangas del Narcea la uva de la variedad albarín blanco. Coincide en que "las perspectivas son muy buenas, este año el viñedo está guapísimo, libramos granizadas y tormentas y la uva está sana y con buena graduación". Por ello, ahora pide que no lleguen "problemas" para la vendimia.