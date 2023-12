Los presupuestos regionales no convencen en el Suroccidente: "Se nos maltrata sistemáticamente"

El histórico presupuesto del Principado para 2024, con un montante de 6.348 millones de euros, no convence en el Suroccidente de Asturias donde gobierna el PP de manera mayoritaria. Los regidores consultados lamentan los "incumplimientos continuados" por parte del Gobierno regional, lo que motiva que se repitan partidas para obras que ya deberían estar ejecutadas desde hace años. "El Suroccidente de Asturias se maltrata sistemáticamente y estos presupuestos son un fiel reflejo", resume el Alcalde de Cangas del Narcea, el popular José Luis Fontaniella.

Fontaniella dice que su concejo padece especialmente ese maltrato. "Obras trascendentales para el medio rural como son las concentraciones, las carreteras de los pueblos, la pavimentación o el saneamiento cuentan con la inversión más pobre de los últimos diez años", señala. Aprecia un presupuesto "totalmente insuficiente" para las infraestructuras y observa que las actuaciones para frenar la despoblación se quedan en palabras "y nada de hechos". Al respecto de los servicios públicos, los presupuestos recogen "solo el proyecto para una residencia, los mismos importes por no ejecutar las obras en el colegio de Obanca, así como la reducción de 150 a 55 millones en la obra del centro de salud de Tebongo". Las partidas para Cangas "indican la poca apuesta por los servicios públicos elemantales" y recuerda que inversiones como el TAC para el hospital cabecera del Área Sanitaria II o la reestructuración ambiental en la zona de la mina de Monasterio se ejecutan con fondos europeos y no del Principado.

Por su parte, la Alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, considera que los presupuestos para su concejo "reflejan inversiones ya presupuestadas otros años, como por ejemplo la AS-359, que ya iba en las cuentas de 2019 y sigue sin ser ejecutada". También la AS-219, entre Navelgas y Naraval, "tendría que estar ejecutada y a día de hoy, tras varios años de promesas y atrasos, sigue sin estar reparada". Por todo ello, la regidora tinetense dice que "nos creeremos las inversiones cuando estén ejecutadas". Y añade: "Pedimos respeto para los vecinos de Tineo que año tras año ven como un gobierno socialista les engaña, prometiendo actuaciones que finalmente no son ejecutadas".

Con todo, el presupuesto regional incluye obras destacadas para Tineo como los 1,6 millones presupuestados para la conexión de El Crucero con Rodical. También se reservan 2,3 millones para la mejora del acceso al Pozo de las Mujeres Muertas, que es una de las entradas a Ibias. Sin embargo, la regidora ibiense, Gemma Álvarez, también está muy molesta con el nuevo presupuesto: "Creo que se olvidaron de que Ibias forma parte de Asturias, al menos, en inversión".

El Alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), explica que acaba de hacer un primer análisis de los presupuestos y que "no es del todo satisfactorio para este municipio y no estoy nada contento porque había inversiones comprometidas por diferentes Consejerías y que no están recogidas en estos presupuestos". Es el caso, por ejemplo, de la carretera autonómica entre Centiniegas y Priero, que contaba con partidas "comprometidas desde hace muchísimo tiempo, estuvo en algún presupuesto y sigue sin ejecutar".