El Principado admite que la reparación del espigón de Navia es "urgente" y apremia a Costas a implicarse en la obra

El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, reconoció ayer en Comisión parlamentaria que es "urgente" actuar en el espigón de la ría de Navia, muy dañado tras los últimos temporales. Calvo, a preguntas de la diputada popular Cristina Vega, señaló que el Principado "no elude su responsabilidad" y actuará en el saliente que separa la ría de la playa naviega, pero dejó claro que el dique en su conjunto es competencia de la Demarcación de Costas y exigió al organismo estatal "diligencia y rigurosidad" en esta actuación que debe ser "conjunta".

"Espero que no sigamos alargando la fase de estudio o pidiendo más aclaraciones porque coincidimos en que la necesidad de actuación es urgente. También exigiremos que Costas actúe en el resto de actuaciones que exige el dique porque es conocido que parte de los problemas de inundaciones que se están sufriendo están fuera de todo ámbito de actuación de esta Comunidad Autónoma", expuso el consejero Calvo. Dijo, como ya avanzó hace unos días LA NUEVA ESPAÑA, que están en marcha unas obras de reparación por el trámite de emergencia por valor de 166.000 euros y que su objetivo es "evitar el deterioro de los últimos temporales". Estas obras, añadió, requieren la autorización de Costas, como también el proyecto de ampliación del espigón valorado en tres millones de euros y que "tiene una partida de 200.000 euros" en el presupuesto actual de cara al inicio de las actuaciones.

Imágenes recientes del estado del dique. / R. T. C.

La diputada popular Cristina Vega recordó los retrasos que acumula la obra de reparación del espigón. "En el año 2017 se sacó un proyecto de reparación del espigón de la margen derecha que, cuando se adjudicó, ya había tal deterioro que no se pudo ejecutar y tuvieron que rehacer el proyecto. En junio del 2018, se contrata un nuevo proyecto con un presupuesto de 400.000 euros y, una, vez ejecutado, los técnicos determinan que no era suficientemente estable y no lo era porque no aguantó el primer temporal", expuso Vega, quien indicó que en 2019 se contrató un estudio, cuya conclusión fue "que hacía falta otro informe". Así las cosas, añadió Vega, se llega a 2024 sin acometer una obra fundamental para acabar con los problemas de la infraestructura: "El espigón no aguanta más, aparecen grietas estructurales, socavones, está descalzado, se inunda toda aquella zona y corre el riesgo de colapso y hay informes que lo determinan. Un desastre que genera daños en la zona y que aumenta la necesidad de dragados de la ría".

A juicio del PP, la obra de emergencia comprometida es "claramente insuficiente" y Vega dejó claro que será responsabilidad del Principado cualquier cosa que ocurra en Navia, que achacó a la "inacción" del Gobierno regional. Los populares acusan a Fomento de "escudarse en una intervención integral para intentar pasar la pelota a Costas" y deja claro que los problemas más graves se registran en el extremo, que depende del Principado. En este sentido, lamenta que Calvo se refiera al proyecto de tres millones redactado hace años y teme que cuando se vaya a ejecutar "sea demasiado tarde y el proyecto ya no sirva". Además cuestiona la afirmación de Calvo sobre los 200.000 euros consignados este año. A su juicio, esa partida es para arreglar el espigón del puerto, no el de la ría.

El titular de Fomento, Alejandro Calvo, señaló que la punta del espigón es responsabilidad del Principado por "un acta de 1998", un documento "provisional y casi coyuntural muy discutible, pero que usamos para poder actuar en una pequeña parte, pero el dique llega hasta la villa", de ahí que reclame una actuación conjunta de Costas. "Lo que estamos haciendo es aprovechar la capacidad parcial de actuación para intentar resolver el problema y así venimos trabajando", zanjó Calvo, que también reconoció que hubo actuaciones en el pasado "que no fueron efectivas, se gastó dinero y no sirvieron". En este sentido, enlazó la situación del espigón con la dinámina de elevación del nivel del mar, una situación que exige que Costas intervenga para proteger las zonas inundables de la costa asturiana.

Estaba previsto que este martes Costas y Fomento mantuvieran un encuentro sobre este asunto, sin embargo, no han trascendido detalles de esta reunión.