El veterano cronista oficial que no para de recibir reconocimientos

El cronista oficial de Cudillero y presidente de la asociación "Amigos de Cudillero", Juan Luis Álvarez del Busto, no para de recibir reconocimientos en el año que celebra sus 50 años en el primer cargo. Después de que a finales de febrero premiara su entrega y compromiso el Ayuntamiento de su concejo natal, este fin de semana lo hizo el colectivo que preside. Y lo hizo por sorpresa, aprovechando una comida de trabajo y confraternización. "Cincuenta años trabajando por Cudillero, cincuenta años contra viento y marea", rezaba el póster que preparó para la ocasión "Amigos de Cudillero". "Tanto esfuerzo y tan buenos frutos, merecen reconocimiento", explicaba el recuerdo.

Durante el acto, Álvarez del Busto intervino para contar que "nada hubiera sido posible" (en referencia a los logros de "Amigos de Cudillero") sin contar con un equipo de trabajo detrás, "sin contar con el grupo humano". "Me encanta esta directiva que me ampara y me protege porque, por muchas ideas o capacidad de trabajo que tengas, solo no se puede", indicó. El presidente de "Amigos de Cudillero" quiso agradecer a sus compañeros su incondicional apoyo. "Gracias a todos vosotros Cudillero tiene prestigio y respeto; gracias a vosotros Cudillero se promociona", apuntó.