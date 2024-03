Laura Alfonso, vocalista de «Aneuma»: «La música fue la luz en los momentos más oscuros de mi vida»

La luarquesa Laura Alfonso tiene 26 años y una historia de enfermedad y superación que contar. Pese a su juventud, se enfrentó a una dolencia grave y la superó con el imprescindible apoyo médico y, por ser como es ella, de la música. Sí. De la música porque la encefalitis de la vocalista del grupo metal de Puerto de Vega «Aneuma» se lo hizo pasar muy mal ("lloré mucho", se atreve a contar), pero la música también la premió con los mejores momentos dentro de los malos.

La que se puede definir como tortura empezó en enero del año pasado. «Empecé a sentirme mal; al principio piensas que tienes anginas o algo así», dice. Algo se torció cuando su novio tuvo que socorrerla porque «no podía ponerme de pie». En el hospital comarcal de Jarrio estuvo un mes ingresada. Laura lo cuenta ahora con la destreza que tiene, con esa fuerza que transmite una persona que lo pasó mal y supo recomponerse.

«Ahora me doy cuenta de que no recuerdo muy bien lo que me pasó exactamente; sí que me desperté en el hospital y estaba allí toda mi familia, conmigo», revela. Empezó una etapa de su vida diferente. Ella pasaba parte de su tiempo pensando en «Aneuma»: cómo podía recuperarse para cumplir con las fechas de los conciertos, cómo estaba la memoria para recordar las letras. Pasada la estancia en el hospital coañés, el equipo médico le había advertido de que la curación pasaba por notar en su cuerpo sensaciones raras. Ella lo cuenta así: «no sentir la piel, tener frío en los pies, mucho calor en las piernas...». De repente, empezó a ver algo en un ojo. No se dio cuenta de la gravedad hasta que no lo contó a su médico. Lo que parecía ser «nada» fue la inflamación del nervio óptico. Su visión empezó a ser comprometida Corría febrero de 2023 y los conciertos previstos estaban a punto de cancelarse. En el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), donde estuvo ingresada semanas, no le dieron muchas esperanzas. «Me dijeron que podía quedarme ciega, así que todo el mundo se podrá imaginar; empecé a pensar que no vería la caras del público disfrutando en los conciertos, la cara de un futuro hijo...», relata. «Me sentía sola en el HUCA; hacía cosas básicas que antes, en mi ingreso en Jarrio no podía, pero mentalmente estaba destrozada», recuerda. En este punto del relato en su mente se abren paso los recuerdos de salir al pasillo para comprobar que la memoria y las letras de sus canciones funcionaban. El objetivo entonces era llegar al Metal Battle Spain. «Si el cantante de 'Possessed' puede hacerlo en silla de ruedas, yo también puedo cantar para esa fecha», pensaba. Con un 30 por ciento de visión («veía como cuando te da un flash en los ojos»), «lo hicimos», relata ahora. Se subió a un escenario y la banda se hizo ganadora de la Wacken Metal Battle Spain y representó a España en la Metal Battle del festival Wacken Open Air de Alemania.

La recuperación de la visión de Laura fue, con todo, lenta. «Me asomaba a la ventana cada día a ver si veía algo más que el día anterior». Lo logró con ayuda de una clínica privad y, añade, no dejando de ensayar. En sus actuaciones recuerda sentir hormigueo en la boca, manos adormecidas, cansancio hasta el punto de tener que sentarse... No se rindió. «'Aneuma' fue mi motor». Y lo sigue siendo. Tanto que después de tanta preocupación, de tanta enfermedad y esfuerzo asegura que su sueño no es otro que viajar con su banda por toda Europa, vivir de la música. «Todo lo que me pasó me llevó a este momento», cree. Su historia la contó en la final de los asturianos 'Premios Amas', en los que el grupo se llevó el galardón al «Artista Revelación». Laura Alfonso no lo esperaba. Se subió al escenario y recordó los peores momentos y su salvación: «Hace un año seguramente estaría llorando en mi cama, casi totalmente ciega, con apenas movilidad para llegar al baño y deseando que el día siguiente no llegara. Hoy lo mismo que me trajo a este momento fue lo que me mantuvo y me dio fuerza para aferrarme a la vida: 'Aneuma' fue la luz en los momentos más oscuros de mi vida».