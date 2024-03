PSOE e IU afean al gobierno cangués la dieta de 250 euros por asistencia a Juntas de Gobierno

La oposición canguesa, IU y PSOE, afean al gobierno local (PP) que en el pasado pleno se haya aprobado una subida de tasas para la piscina municipal, el polideportivo y la escuela hogar, mientras que en el punto siguiente se establecía una dieta de 250 euros para la asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno Local para concejales no liberados.

Además, Laura Álvarez, portavoz de IU, acusa al alcalde, José Luis Fontaniella, de intentar “ocultar un sueldo encubierto” haciendo pública una factura firmada por ella con la que se daba a entender que la que fue teniente de alcalde en los dos mandatos anteriores en el equipo de gobierno de José Víctor Rodríguez (PSOE) podría haber incurrido en irregularidades. Álvarez explica que esa factura hace referencia a un detalle que quisieron tener con los trabajadores del Ayuntamiento en Navidad, ya que la administración local ni paga la cena de navideña ni da ningún tipo de cesta como ocurre en otras empresas.

“En este caso lo que hicimos fue adquirir diferentes vales para canjear por comidas o cenas en un restaurante de Cangas y los sorteamos entre los trabajadores”, detalla la edil, que anima al actual alcalde a “denunciarme si cree que incurrí en ilegalidades, pero que no haga circos mediáticos y saque basura para tapar su propia basura”. De hecho, Laura señala que “lo que busca es que la oposición no hablemos” e insiste en que “la verdadera noticia” del pleno es que “se subieron las dietas a un órgano que existe desde mucho antes que él llegase a la política”.

Desde el PSOE también critican la pérdida de una parte de la subvención (184.464 euros) concedida por el Gobierno de España y el Principado de Asturias para el ARRU de Los Nogales y el Barrio Nuevo “por no haberse ejecutado”. Desde el equipo de gobierno se explica que esa parte de subvención que no podrá aprovecharse corresponde a la que se podía dedicar a las obras que solicitasen los particulares para sus edificios y casas por no haberse desarrollado por parte del anterior equipo de gobierno los pliegos de condiciones.