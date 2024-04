El exdirector del instituto de Luarca: "No hemos represaliado a nadie"

José Ignacio Nieto, exdirector del instituto de Luarca, se confiesa "molesto, aunque tranquilo", ante el envite judicial que tiene por delante, el quinto procedimiento que encara, según dice, "por poner un ‘no’ en una evaluación a un profesor". Ese profesor denunció a Nieto y al actual director del centro, el también concejal del PSOE en Valdés Jesús Fernández, "Susi", por haberle, según él, "represaliado" por declarar en la instrucción de un procedimiento abierto a otro docente por supuesto acoso a una alumna. El fiscal considera los hechos como un delito contra la administración de Justicia y pide para Nieto y Fernández sendas penas de dos años de cárcel, que la acusación particular eleva a tres y medio, una petición que Nieto considera a todas luces injusta. "No hemos represaliado a nadie. Poner un ‘no’ en una evaluación no es represaliar ni castigar a nadie", dice tajante. "Nos hemos dedicado a trabajar por el bien de la educación pública todos estos años y no acepto que se me atribuya una acción de represalia propia del régimen anterior", añade Nieto.

Según el exdirector, que aún ejerce como docente en el instituto valdesano, en la evaluación del citado profesor –ocurrida nueve meses después de la declaración del denunciante en el Juzgado–, le puso un "no" en el parámetro –hay 14– que valoraba "la colaboración con la dirección y la mayor dedicación al centro".

"Fraude a la convivencia"

Nieto indica que había razones para ello, puesto que ese profesor "tuvo conocimiento de una quiebra de la convivencia en el centro y no lo puso en conocimiento del equipo directivo. Fue un fraude a la convivencia del centro". El profesor denunciante, ya jubilado, llegó a decir en su declaración en el primer procedimiento que la situación de acoso a una alumna era del conocimiento de la dirección y que ésta no había hecho nada por evitarlo, algo que Nieto niega categóricamente. Ni supieron lo ocurrido ni mucho menos lo ignoraron u ocultaron, asegura.

El "no" en uno de los 14 parámetros de evaluación del profesor, añade Nieto, fue "insignificante" y sin consecuencia alguna para su carrera docente, que completó sin mayores problemas. Tras aquella evaluación, el profesor acudió al Juzgado de Luarca y presentó una denuncia contra José Ignacio Nieto, al considerar que podría haber sido autor de un delito de obstrucción a la justicia. En aquel momento, el profesor no incluyó en la denuncia a Jesús Fernández, aunque luego sí pidió ampliarla para integrar también al entonces jefe de estudios.

La denuncia fue archivada por el juzgado de Valdés en septiembre del 2022. Pero la Audiencia Provincial de Oviedo decidió meses después estimar el recurso de apelación que interpuso el profesor y abrir juicio oral al jefe de estudios y al director, lo que fue conocido esta misma semana. La Audiencia explicó en un auto que el "sobreseimiento provisional de las actuaciones" que había decretado el juzgado de Valdés se realizó "erróneamente". El juicio tendrá lugar próximamente.

