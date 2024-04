As Quintas acoge la "genial idea" de Juan Falcón para rendir tributo a Legazpi

El plato fuerte de la temporada artística de As Quintas será la exposición que preparan para los meses de julio y agosto con la obra del prestigioso artista Eduardo Úrculo (Santurce, 1938-Madrid, 2003). Antes tendrá lugar la exposición de la fotógrafa asturiana Andrea de la Rubia Gómez-Morán, que fue la ganadora del premio "Asturias Joven de Artes Plásticas 2022". Su obra se mostrará en As Quintas entre mayo y junio y, tras el verano, es posible que recalen las obras del Certamen Nacional de Arte de Luarca y de la Muestra de Artes Plásticas del Principado, aunque ambas están aún pendientes de confirmación. La presidenta del colectivo Amigas y Amigos de As Quintas, Lulas Somoza, explica que "es un privilegio" contar con el cartel expositivo que lucen este año. "Nos mantiene como un referente cultural en toda Asturias", señala. Destaca la oportunidad de traer al Occidente la obra de Úrculo, pero también seguir confiando en las mujeres creadoras caso de De la Rubia. Del mismo modo, aplaude la calidad del trabajo de Falcón. Amigos de As Quintas recibió recientemente el premio "Asturiano del mes" por su labor en defensa de la cultura en el medio rural.