"Me da mucha pena dejar Luarca", dice el ya exjefe de la comisaría de Luarca, Carlos Martínez, con nuevo destino en Langreo

El hasta ahora jefe de la comisaría de Luarca, el inspector-jefe Carlos Martínez, tiene nuevo destino en Langreo. Martínez, que llegó a Luarca en abril de 2020, asegura que siente "pena". "Es verdad que forma parte de mi vida laboral y que es un ascenso, pero me provoco tristeza dejar Luarca por sorpresa", apunta. Se refiere a sus sorpresivo traslado. La Jefatura Provincial llamó al intersado para concretarse su nuevo destino con poco tiempo para despedirse de la comunidad valdesana. Ayer, miercoles, Martínez ya trabajó en la comisaria de Langreo.

El hasta hace días jefe de la comisaría luarquesa, que tiene como singularidad ser de la más pequeña de Asturias y una de las más pequeñas de España, se sintió durante su etapa en Valdés "integrado". Por ello agradece a todos los "compañeros" y representantes institucionales su hospitalidad. "También a la gente de Luarca, que siempre me trató estupendamente", apunta. La plaza queda vacante. Entre tanto, un inspector se ocupará de las funciones de la jefatura de la comisaría luarquesa, creada en 1978. Carlos Martínez promete, por su parte, volver a Luarca y al Noroccidente asturiano porque "me llevo muy buenos recuerdos". De hecho, no descarta una despedida entre los compañeros "como se merece la ocasión". Eso sí, todavía no hay fecha porque ahora "toca" ponerse al día en la comisaría de Langreo.