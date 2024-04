El artista Legazpi tendrá un hueco en la Casa de Arte "Mohices", que El Franco abrirá en verano

El escultor, pintor, dibujante y escritorJosé Manuel Martínez Legazpi (Bres, Taramundi, 1943-Oviedo, 2019) estará para siempre ligado al proyecto cultural de As Quintas, en La Caridad. Su familia ha querido donar una obra inédita al fondo del colectivo Amigos y Amigas de As Quintas, una colección que se mostrará de manera permanente en la Casa de Arte "Mohices", cuya inauguración está prevista para el verano. Tanto el Ayuntamiento de El Franco como la asociación cultural agradecen profundamente el gesto y acogen con honor la obra de Legazpi.

Diego Martínez, hijo del artista de Bres, conoció el proyecto cultural de As Quintas de la mano de la exposición que el ovetense Juan Falcón ha dedicado a su padre y que luce en esta sala hasta el 28 de abril . "Me impresionó bastante el buen trabajo que están haciendo promoviendo la cultura en Asturias", señala Martínez, en representación de la familia. Precisamente fue en la inauguración de la muestra de Falcón, a principios de mes, cuando planteó al escultor Herminio, cabeza visible del colectivo que gestiona la sala de As Quintas, la posibilidad de donar una obra de su padre. "Les pregunté si esa nueva sala que van a abrir tendría un hueco para Legazpi", relata Martínez. La respuesta no se hizo esperar.

La obra que ayer donó a As Quintas es inédita, de la última etapa del creador, y lleva por título "Muyer con páxaro"."Es un cuadro que resume muy bien el universo de Legazpi, tanto a nivel conceptual como técnico. Es un bajorrelieve, con lo que une pintura y escultura, y, a nivel simbólico, está presente la mujer desnuda como matriarca y el pájaro como símbolo más que de libertad, de inteligencia. Creo que es una alegoría al conocimiento", señala Diego Martínez. Considera que con esta donación, su familia contribuye a aportar un granito de arena a la cultura de la región y del Occidente en particular, la tierra de su padre.

Legazpi es el autor de la "Estela", escultura que se entrega a los galardonados con el "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA. Precisamente Amigos de As Quintas recibió recientemente el premio como respaldo a su labor en defensa de la cultura en el medio rural. La presidenta del colectivo, la docente Lulas Somoza considera que Legazpi estaría "contento y orgulloso" del gesto de su hijo, porque el de Taramundi "tenía un gran amor por el Occidente".

Lulas Somoza expresó el agradecimiento de todo el colectivo que gestiona esta sala de La Caridad, que aspira a ser "ejemplo y referencia de promoción y gestión cultural en el medio rural". Por su parte, la concejala de Cultura, Victoria Zarcero, aplaudió la donación como "una gran noticia". "Una pintura de este gran artista del Occidente estará expuesta en el nuevo espacio cultural municipal, la Casa de Arte Mohices, y dará aún más valor al arte y la cultura de nuestro concejo", señaló Zarcero, presente en el acto junto a la Alcaldesa, Cecilia Pérez. También acudió el artista Juan Falcón.