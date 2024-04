Salvador Méndez, nuevo presidente del PP coañés

El diputado y exalcalde Salvador Méndez ha resultado elegido presidente del PP de Coaña. "Hoy cumplo un sueño. No puedo estar más orgulloso de ser presidente de mi partido en el concejo al que me debo", señaló Méndez, que da el relevo a la alcaldesa, Rosana González. Por su parte, en Navia, la actual alcaldesa, Ana Isabel Fernández, resultó elegida presidenta de una renovada junta. | T. C.