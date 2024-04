Cudillero solicita la instalación de cámaras de seguridad en diferentes puntos del concejo

El Ayuntamiento de Cudillero ha solicitado permiso a la Delegación de Gobierno para la instalación de cámaras de seguridad en diferentes puntos del municipio. "No tenemos ningún problema de seguridad notorio, pero no está de más controlar la movilidad en algunos puntos", señala el regidor, Carlos Valle. Precisamente esta semana se dio a conocer el robo, el pasado febrero, de unas piezas almacenadas en un almacén municipal, que casualmente eran los restos de la escultura de Ballota que había sido víctima de un robo en 2022.

El regidor cudillerense señala que no es la primera vez que se registra un robo en una nave municipal, por lo que se considera necesario aumentar la seguridad nocturna del municipio. Es por ello que, a principios de año, se cursó la solicitud de instalar videovigilancia en puntos sensibles. Estas cámaras servirían para detectar actos vandálicos, no solo robos, sino también otros hechos delictivos como vertidos incontrolados. "Creemos que la videovigilancia podría ser útil en diferentes puntos del concejo", señala el regidor.

De momento, no se han decidido los puntos en los que podrían instalarse estas cámaras y Cudillero está a la espera de la autorización pertinente para poner en marcha el proceso. En el Occidente solo las villas de Navia y Luarca disponen de sistemas de videovigilancia, así que Cudillero sería el tercer municipio que pondría en marcha una medida de este tipo en la comarca.

La escultura de Ballota

Al respecto del robo de las piezas procedentes de la escultura “Ensoñaciones de La Regenta”, obra del artista langreano Miguel Ángel Lombardía, el Alcalde de Cudillero explica que en cuanto tuvieron constancia de los hechos cursaron denuncia ante la Guardia Civil. Explica que no fueron robadas todas las piezas de bronce que estaban guardadas temporalmente en la nave, pero indica que todo este asunto está en manos de la Guardia Civil.

El caso es que, en 2022, los vecinos frustaron el intento de robo de las piezas de la escultura, situada junto al puente Pintor Fierros de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Ballota. Unos desconocidos llegaron a cortar parte de la estructura y fueron descubiertos cuando iban a cargarlas para llevárselas. Esas piezas desmontadas fueron guardadas por el consistorio en una nave municipal, donde se ha registrado el citado robo. Sin embargo, el regidor aclara que la escultura no es municipal, con lo que no es decisión del consistorio su restauración.

Preguntado por este asunto, el autor de la obra, el langreano Miguel Ángel Lombardía, explica que la obra podría rehabilitarse fácilmente "pero hay que tener voluntad". Con todo, opina que también existe la opción de dejarla como está y que sirva de símbolo "de lo que no se debe hacer". Considera que las partes cortadas no afectan a la esencia de la obra: "Creo que lo fundamental de la escultura ha quedado allí". Con todo , lamenta que el área recreativa que acoge su obra no esté más cuidada y que no se hayan cumplido los planes originales de crear un museo dedicado a explicar la construcción de la Autovía y sus principales infraestructuras.