Todo lo que el oso sorprendió en Castropol: así impresionó la Fundación Oso a los escolares

El oso estuvo ayer presente en el colegio «La Paloma» de Castropol gracias al décimo sexto Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Los alumnos de quinto de Primaria disfrutaron de una amena charla impartida por el director de la Fundación Oso, José Tuñón, y el presidente, Nicanor Fernández.

A las diez y media de la mañana, el pequeño grupo de alumnos esperaba atento en sus pupitres. Desde ellos siguieron la charla, escuchando atentamente, preguntando cuando surgían dudas y demostrando un interés como pocas veces pasa. «Están encantados», contó la tutora, Rosa Varela. Algo que también observó el presidente de la Fundación Oso: «Qué interesados», opinó.

Fue José Tuñón quien se encargó de que esa atención se mantuviera viva. Con una forma muy didáctica y divertida llevó a los alumnos al corazón de Asturias: allí donde habita el oso. Les contó muchas y variopintas cosas y los alumnos respondieron con sus ojos bien abiertos y mucha escucha activa. «Todos los osos proceden del oso cavenario», contó, entre otros muchos detalles. «¿Cómo era?». Preguntó un alumno. «Muy grande», contestó Tuñon. «Y se sabe que también habitó Asturias», añadió.

Hace veinte años había solo 80 osos en Asturias, detalló, por su parte, Nicanor Fernández. "¿Por qué?". "Porque se cazaba". Poco a poco, la sociedad empezó a tomar conciencia y fruto de ello nació la protección y entidades como la Fundación Oso de Asturias, «que ayuda a los osos». Hoy, se estima que hay 400 ejemplares solo en Asturias y ello «es un logro de toda la sociedad», dijo Tuñón, quien informó a los alumnos de realidades que les impactaron: el osezno nace con entre 300 y 400 gramos de peso, no tiene pelo y está ciego. Los machos pueden matar a las crías. «Pero ojo, no debemos humanizar a los animales porque hablamos de otras especies; aquí no hay buenos ni malos, es la naturaleza la que tiene esas reglas», explicó.

Por la izquierda, Rosa Varela, Nicanor del Campo y José Tuñón. / A. M. S.

En la charla, Tuñón contó cómo la especie se fue adaptando a las condiciones de su entorno para sobrevivir. «¿Qué pasó hace 12.000 años? Pues que hubo una glaciación y los animales se desplazaron a lugares más cálidos», detalló. Algunos, grosso modo, como el oso pardo cantábrico, se quedaron en lugares como la Península Ibérica. Desde entonces, hay osos y se sabe, por ir a fechas mas cercanas, que en el siglo XIV había osos hasta en Sierra Morena. «¿Y por qué no hay aquí osos panda?», quiso saber otro escolar. «Porque de las ocho especies diferentes de la especie, el panda se fue a vivir a China y se adaptó a ese territorio», contó el director de la Fundación Oso.

Los alumnos aprendieron de la dieta de los osos. En origen, son carnívoros, pero los asturianos comen muchos frutos. "Se pueden comer miles de cerezas diarias", detalló Tuñón. Es lo primero que comen después de hibernar. Después tocarán las avellanas, las bellotas o los hayudos y conocida es la pasión del oso por la miel. Pero "¿realmente van en busca de miel?" "No, lo que buscan es la proteína de las larvas", explicó el ponente. Que los oso habiten Asturias dice algo importante: "Es un bioindicador, es decir, el terreno es de buena calidad", añadió Tuñon. Encuentran alimento, encuentran cobijo en las cuevas y, también, a una población que les respeta. "Al final, el oso escapa del humano porque históricamente lo cazaba". ¿Qué quiere decir eso? "Que tiene miedo al humano". Basta con hacer un ruido leve para el oso se marche. Es un animal con un gran sentido del olfato, razón por la que no hay que tener miedo: "Si detecta humanos, huirá". Lo que sí es importante es dejar que viven tranquilo su existencia. Por ello en caso que querar observar sus movimientos y disfrutar de ver a un oso en directo, aunque se a muchos kilómetros, "mejor acudir a una empresa especialista".

Tuñón contó casos de rescate de osos y su vínculo especial con uno ellos: "Yernes". "Estoy muy orgulloso de lo que hicimos". El osezno apareció en una cuneta. Miembros de un grupo de montaña dieron la voz de alarma. José Tuñón recuerda perfectamente aquel día: Jueves Santo de 2021. Los agentes esperaron hasta las dos de la madrugada, pensando que podía aparecer su madre. Lo esperable no sucedió y el centro de recuperación se hizo cargo. Los alumnos de quinto de Primaria del colegio pudieron ver los videos de "Yernes" en el centro: comiendo, jugando y haciendo vida ajeno a las grabaciones y las cámaras. Tres meses después, empezó a vivir en libertad.

Los escolares aplaudieron al termino de la charla.