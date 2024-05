Golpes son sentido en Puerto de Vega: la vida de Juan Manuel Sánchez, "Juanma", el nuevo campeón de striking de España

El joven naviego Juan Manuel Sánchez (cumple 31 años en agosto) habla con desparpajo de su nueva aventura en eso de «pelear». Se entretiene habldo de ando de golpes, roturas de nariz y dolores varios. Todos causados por sus compañeros de deporte y amigos. Practica desde hace años artes marciales mixtas en la modalidad de golpeo, para los duchos en el tema, «striking», y acaba de ganar en el campenato de España en su peso. Su testimono ayuda a dejar de estigmatizar esta práctica. «Nos goleamos en el ring, pero después, tan amigos», dice sonriendo.

«Siempre fui un flipao de las peleas», confiesa manteniendo su sonrisa intacta. Hace 15 años empezó a entrenar en el desaparecido club MMA de Navia. Cerró este espacio, abrió otro de kickboxing y Juanma, como le llaman sus familiares y amigos, no dejó de entrenar. Pronto se trasladó a Gijón a estudiar Trabajo Social hace 11 años. Con 20 años empezó a trabajar más duro en el gimnasio Tibet. Ya no se trataba de pasarlo bien, «ya no estaba jugando» y prontó afrontaría su primera competición gracias al ánimo de los entrenadores y amigos. Cosas del destino o la vida aquella primera pelea para puntuar en K1 de Kickboxing se truncó. «Me rompí una rodilla jugando al fútbol y entre la espera por la operación, la operación en sí y algo de recuperación pasaron dos años», recuerda.

Dos duros años en los que por la cabeza de Juanma nunca pasó un pensamiento: dejar el deporte, olvidarse de competir. A los dos meses de la operación ya estaba entrenando «con algo de miedo, eso sí». Pero volvió «con más ganas por la frustración». En 2018 ganó el campeonato de Asturias en su categoría (67 kilos) y siguió su camino de «peleas y veladas»: San Sebastián, León, Oviedo, Vegadeo... Juanma Sánchez ganó peleas «sueltas», perdió también «como tiene que ser». Pero algo se mantuvo intacto: su interés y un entrenamiento duro que en los mejores tiempos eran tres horas al día y ahora, una hora y media. «Este año ya estaba cansado porque siempre tuve un problema de lesiones; es de agradecer tener a entrenadores como Borja Álvarez y Pepín PIquero, que ayudan a seguir», sostiene mientras recuerda que en el mismo lugar donde él entrena lo hace Manu Pereira o Joel Álvarez.

El naviego Juan Manuel Sánchez cuando se proclamó campeón de España de su categoría. / Cedida a LNE

El naviego decidió este año dejar de competir. «Estaba desencantado por lesiones, rompí la nariz dos veces, costillas... al final no puedes pelear, pierdas oportunidades», dice al tiempo que señala qu elos golpes «duelen más con treina años». Mientras estos pensamientos estaban cada vez más presentes en sus cabeza, surgió este campenato con guantillas. Fue el que ganó. Protagonizó tres peleas en el mismo día. En su categoría pelaban siete. Su pericia le ha dado un sueño aunque él no lo mira así: entrenar con la selección española de MMA y en agosto competir en el Ere en Bosnia.