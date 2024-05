"No conoce la realidad de Jarrio", responde la plataforma "Salvemos el hospital" al gerente de Sespa

La plataforma Salvemos nuestro hospital, impulsada por el PP, sostien que el gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso, "no conoce la realidad de Jarrio". El portavoz, Carlos Lo´pez, hace estas afirmaciones después de leer la entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA, en la que Aquilino Alonso consideraba al centro hospitalario "más que competente" para atender la demanda.

López, respaldado por la dirección de la plataforma, apunta que "no hay buena Atención Primaria”, como sostiene el titular del Sespa, "porque no se están cubriendo las vascantes de los profesionales que están de baja", señala que no están cubiertas todas las plazas de pediatraía y que el un hospital no tienen buenos resultados asistenciales, como dice Alonso, "algo que llama la atención porque confirma que no conoce las listas de espera". "Jarrio ha duplicado sus listas y tiempos de espera en el último año y las consultas se han reducido drásticamente por falta de profesionales", informa López.

La plataforma confirma que "hay servicios con pocos profesionales, hay servicios sin profesionales, desiertos, sin ningún profesional", mientras Alonso "cree que solo hauy problemas puntuales". "Se contradice el señor gerente cuando apela a la necesidad de fusionar áreas para que haya movilidad de médicos, pero al mismo tiempo presume de que baten récords de movilidades de profesionales entre hospitales", indica López, para quien Alonso "no es capaz de explicar cómo en el hospital de Burela han encontrado y contratado a 17 especialistas".

La plataforma también cuestiona la opinión del Principado, que considera el hospital aun centro bien equipado. "No sabemos si se refiere a los ladrillos que aguardan que alguien los coloque y finalicen unas obras que empezaron hace 5 ó 6 años o se refiere a la ensobradora de cartas de alta gama” que han adquirido, ya sabemos para qué".

Para López, sí se espera más de 180 días por una operación, contra lo que dice el gerente del Sespa, y el hospital de Jarrio no cuenta “una de las mejores listas de espera de Asturias”, como detalla Alonso. "Es una aAfirmación que no es necesario rebatir porque se cae por sí sola y porque quien la hace se retrata a sí mismo y deja entrever el desprecio que siente por los pacientes de esta comarca".