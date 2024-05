Luarca sale a la calle por el fuero: "Es un privilegio comer al aire libre y en pleno paseo del Muelle"

Comer en las primera línea del paseo del Muelle de Luarca, con vistas al puerto y mobiliario cedido por el Ayuntamiento y sin tráfico es "un privilegio" del que no se puede disfrutar todos los días. Por eso la luarquesa Carmen Donatos sabe que "no se puede faltar" a la comida en la calle que organiza el Ayuntamiento de Valdés con motivo de la conmemoración de la Carta Puebla. Dicen Carmen y sus amigas que es "una excusa perfecta" para "picar algo juntas" y "pasar un buen rato" al aire libre. Y más, si no llueve.

El Ayuntamiento instaló 600 sillas en el icónico paseo, según el cómputo de Protección Civil de Valdés, cuyos voluntarios velaron por la buena marcha de la jornada. El luz lució por momentos y eso animó a los participantes. "Todos estamos mirando las nubes, a ver qué pasa", contó Cristina Fernández, pero los peores pronósticos no se cumplieron y la velada fue agradable.

Por la izquierda, Bibiana Fernández, Conchi Martínez y José Alba. / A. M. S.

Bibiana Fernández, Conchi Martínez y José Manuel Álba fueron de los primeros comensales. "El sitio es envidiable y yo creo que esto que es un previo a San Timoteo", contó Conchi Martínez. El trío de amigos brindó opr la bena marcha de la jornada y también por una celebración que tiene muchos de historia, Precisamente la historia de la Carta Puebla o fuero fue lo que impresionó a la austríaca Elena Marquardt, que estas semanas está en Valdés junto a su compañera de intercambio Llara Martínez. "Me gusta la fiesta porque hay mucha gente y se enseña la cultura de tiempos pasados", contó en perfecto castellano. Ella y su amiga vestían trajes de la época, como también lo hacían Rosa Valle y sus hijas Eva María y María Jesús Valle. Compraron el atuendo hace tres años, cuando se empezó a organizar la comida en la calle y el Ayuntamiento valdesano hizo un llamamiento a salir con trajes que en el imaginario colectivo se asociaban a la Edad Media. "Lo compramos entonces y ahora hay que ponerlo", contó Eva María Valle.

El pequeño Marco, de ocho meses, también participó en la fiesta juntos a su familia. "Estamos encantados", opinó su madre, Eva González, quien acudió junto a su marido, José María Holassian y sus otros dos hijos, Leo y Matías. El sol lució por momentos e hizo más agradable la jornada. Alejandro Méndez, Pedro Gago, Neno Rodríguez, Antonio Uranga, Pedro Rodríguez, Esperanza Rodríguez y la perra "Luna" acuden siempre juntos a la comida en la calle. Ya es una fiesta para anotar en el calendario. "Es el San Timoteo ciudadano", opinó Pedro Rodriguez. "Ves a la gente, lo pasas bien y estás entre amigos y vecinos", añadió Esperanza Rodríguez. José Suárez y Pili Díaz, de Lugones, suelen participar en la actividad con sus amigos de Luarca porque "siempre es un gusto comer fuera, en la calle, si el tiempo lo permite". En cuento a las viandas, predominaron los platos "de campo": embutidos, tortillas, filetes empanados, ensaladilla rusa y empanadas. Jesús Vior, de Navia, asegura que siempre "es un gusto" visitar Luarca si hay fiestas. "Hay muy buen ambiente y esta comida es especial por ser en la calle", destacó. A Carlos González, que acudió con su familia y amigos, le faltó "algo más de sol". Pese a ellos, la comida no decepcionó a los asistentes.

El Ayuntamiento puso, además, especial interés en la decoración. Todas las mesas estaban vestidas con mantelería de color verde y amarilla, recordando la bandera del pueblo, y un lema: Carta Puebla de Valdés. Tras tres años de celebración, la cita "es imporntante" para muchas agendas, contó la luarquesa Covadonga Rodríguez. Eso sí, después de la experiencia del año pasado, cuando el tiempo obligó a colocar sillas y mesas en una carpa en la plaza Alfonso X El Sabio, todos prefieren en la calle. "Es lo singular de la propuesta", zanja Rodríguez.