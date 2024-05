El joven cangués Lucas Santiago convence a Melendi y lograr entrar en "La Voz Kids": "Creo que tiene una voz muy diferente"

La canción “Halo”, de Beyoncé, ha hecho que el joven cantante Lucas Santiago, de Cangas del Narcea, haya entrado en el programa “La Voz Kids”, de Antena3, y lo hizo de la mano de otro asturiano, de Melendi, que junto a los cantantes Rosario, David Bisbal y Lola Índigo, forma parte del equipo de coaches, encargados de seleccionar a las mejores voces.

La aparición del joven cangués de 15 años en el concurso se hizo esperar hasta el día en que se ponía fin a las audiciones a ciegas, que es la principal característica de este formato televisivo. En ellas el jurado tiene que realizar su elección en base a lo que escuchan, ya que no pueden ver al cantante durante su actuación, a no ser que pulsen el botón.

Solo con las primeras notas, Lucas Santiago, consiguió convencer al que era su coach favorito. Melendi no dudó en apretar el botón al inicio de la actuación del cangués, que no pudo evitar que se le escapase una sonrisa tras el micrófono al saberse dentro del programa.

“Me hace mucha ilusión estar en el programa y más con Melendi, porque siendo asturiano me siento más arropado y además soy fan, me gustan mucho sus canciones”, aseguraba Lucas Santiago a LA NUEVA ESPAÑA este lunes, mientras vivía la repercusión de su aparición televisiva la noche del sábado. “Estoy recibiendo mucho cariño y me están felicitando mucho, estoy muy contento de ser de Cangas y tener ese apoyo, supongo que también les hace ilusión”.

La elección de Lucas Santiago no solo fue una grata sorpresa para él, también lo fue para Melendi que reconocía que era la primera vez que tenía representación asturiana en su equipo. “¿En serio, eres de Cangas?”, le repreguntó al joven cuando tras cantar realizó su presentación. Y sin poder creérselo se dirigió al público para enfatizar: “¡Un asturiano!”.

“Me di la vuelta porque me gusta tu voz, tu color, tu frecuencia”, le decía el coach al joven cantante, al que le aconsejó “jugar más con las canciones para transmitir”, algo que tendrá oportunidad de mejorar a lo largo de su participación en el programa. “Estoy muy contento porque creo que tiene una voz muy diferente, aunque pueda tener fallos, para eso estamos aquí, para corregirlos, pero la voz es la que tiene”, añadía Melendi en la entrevista posterior a la elección del nuevo integrante de su equipo, momento en el que no dudó en volver a subrayar la incredulidad que le producía tener representación asturiana en su equipo: “No me había pasado nunca, es algo increíble”.

Lucas Santiago logró cumplir un sueño y por partida doble, ya que no solo consiguió entrar en “La Voz Kids” si no que lo hizo en el equipo del cantante con el que deseaba hacerlo. Antes de la actuación había confesado a cámara que “mi coach favorito es Melendi, hay que querer a la gente de la tierra” y tras su elección se mostraba entusiasmado: “Soy súper fan de Melendi, me quería ir con él, es de mi tierra y las tierras unen, así que genial”.

Para Lucas Santiago, que acudió al programa acompañado por sus padres Julio Santiago, Zulima Queipo y sus tías Isabel Álvarez y Mari Carmen Queipo, era su segunda experiencia. En la primera, dos años antes, no logró convencer a ningún coach en la audición a ciegas. Pero lejos de desanimarse, el cangués continuó con su formación musical y formó parte del musical “Los chicos del coro” y, tal como él mismo reconoció, confió en su lema de vida: “Todo pasa por algo”.