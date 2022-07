"Boom" nos tiene acostumbrados a momentos extraños, debido a la personalidad de su presentador, Juanra Bonet. Esta vez, tras la presentación del grupo rival de "Los Sindulfos", "Los Cogotones", Bonet preguntó de dónde venía esta denominación. Pablo, uno de los concursantes, respondía sin tapujos: "Cogotones es una expresión típica de Navarra que significa cabezones". De repente, el participante ha asegurado: "Yo soy el que menos dura la tiene; la cabeza, digo", esto desató las risas del público y del presentador, lo que generó un momento incómodo para el concursante, al que sus compañeros no dudaron en ayudar. "Lo dice por las abdominales", dijo uno de sus amigos.

Comenzamos la semana con un momentazo de la semana pasada de #A3Boom. 😂



¿Qué le ha sorprendido a Juanra? Descúbrelo aquí. ▶ https://t.co/K3nmS2XSEk pic.twitter.com/OdZZqdpNRV — ¡Boom! (@A3Boom) 11 de julio de 2022

El público de Boom abuchea a un concursante de "Los Sindulfos" por esto

El grupo participante "Los Sindulfos" no paran de acumular programas y siguen sumando bote en el programa de Antena 3. Sin embargo, ayer, el presentador pidió al público un abucheo para uno de los concursantes del ya mítico grupo del programa. La causa, el grupo rival "Los Alcasiles" denominados así porque en su región, la Vega Baja del Segura, ese el el nombre utilizado para las alcachofas. Bonet le pidió a Raúl, experto gastronómico, que calificara la verdura, a lo que este contestó: "Como mucho, me gusta comer, y cuento con el hándicap de que soy de Tudela, donde la alcachofa blanca tiene indicación geográfica protegida y es la protagonista de la fiesta de las verduras que se hace desde casi 30 años, pero tengo que reconocer, a lo mejor me podéis cambiar la voz o ponerme una banda negra en los ojos, que no me gustan las alcachofas".

Nada más escuchar su respuesta, Juanra Bonet pidió un sonoro abucheo: "¡Fuera, fuera, fuera!", gritó. Sin embargo, Raúl confesó que "he comido muchísimas a lo largo de mi vida porque mi padre tenía un huerto y mi madre las hacía de todas las formas posibles".