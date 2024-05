Estalla de nuevo la polémica en Gran Hermano. El programa volvió al primer plano tras anunciar el regreso de la edición anónima, que se paralizó por completo en 2017 con 'Gran Hermano Revolution' y que quedó completamente envuelta en la crítica al hacerse pública la agresión sexual en directo a una de sus participantes. Sin embargo, en esta ocasión los comentarios han llegado a raíz de las declaraciones de la última ganadora de la edición 'VIP', a cuyas palabras se ha sumado posteriormente la que se llevaría el maletín de la edición 'Dúo'.

Naomi se proclamó ganadora de la edición de los famosos y se llevó un total de 71.600 porque los concursantes perdieron dinero durante el concurso (de los cuales, aclaró posteriormente, se quedó un total de 65.912 euros después de pasar por Hacienda). Sin embargo, parece ser que la concursante aún no habría recibido el bote acumulado, tal y como ha recordado una usuaria de Instagram tras preguntarle a Lucía si ella sí que había recibido el dinero.

A tres meses vista

La ganadora de 'GH Dúo' fue clara con su respuesta: "A mí tampoco pero no me preocupa, en televisión y en redes pagan todo a los tres meses o más, siempre es así, trabajo con gente 100% legal y en la que confío ciegamente y sé que el premio llegará pero en orden". Además, Lucía es consciente de que su dinero llegará después de que el programa se lo entregue a Naomi, cuya edición fue antes.

Enamorarse de nuevo

Y es que la influencer parece estar pasando por uno de los mejores momentos de su vida y no lo oculta para nada. Cuenta que después de estar cuatro años "muerta" en sentido amoroso, en los que "no miraba haia los lados a ver a las personas", ahora se encuentra abierta y considera haber recuperado el "gusto". A pesar de que esta situación aún no se le haya presentado.