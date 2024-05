Lucía Sánchez anuncia una nueva ruptura con Isaac: "Contenta y en paz"

Lucía Sánchez se ha convertido en una figura pública de gran calado entre la audiencia. Su paso por la Isla e las Tentaciones la colocó en el ojo mediático y el maletín de Gran Hermano VIP le dio a conocer a la audiencia de todas las edades. La situación sentimental de la influencer ha sido una cuestión pública después de entrar en los dos realities dirigidos por Sandra Barneda de la mano de sus parejas, por lo que su relación actual con Isaac Torres no pasa desapercibida.

Lucía conoció a Lobo durante su edición de 'La Isla de las Tentaciones', a la que acudió con Manuel, y luego volvió con su nuevo novio a una edición en la que se enfrentaban algunos de los solteros y las parejas más polémicas de todas las ediciones. No obstante, su segunda experiencia salió igual de mal que la primera y volvió a ser testigo de una infidelidad ante las cámaras que terminó perdonando.

Fruto de su relación intermiente nació Mía, aunque ambos terminarían confirmando al poco después su ruptura de manera oficial. No obstante, los rumores han ido yendo y viniendo todo este tiempo a raíz de varios encuentros que ambos han mantenido: comidas y viajes juntos, planes en casa junto a su hija...

Al margen de los rumores

Sin hacer caso omiso a los rumores, Lucía ha salido a confirmar hoy sin mencionar a Isaac que estaba "solterísima". Lo ha hecho a través de un preguntas y respuestas de Instagram en el que sus seguidores han querido saber su situación sentimental, a la que ha respondido sin tapujos: "Siempre lo he dicho y os lo vuelvo a prometer, el día que tenga pareja estable y seria os lo contaré con orgullo, lo juro".

Lucía también aprovechó para sincerarse acerca del buen momento vital que estaba viviendo en estos momentos de su vida: "Contenta y en paz. Creo que se refleja porque no parais de ponerme que se me ve feliz, que estoy guapa, que tengo luz, y eso es porque me siento muy bien últimamente".