'Las últimas estrellas de Hollywood', 'Desde dentro' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas, y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

'Desde dentro' (Netflix, lunes)

El guionista Steven Moffat ('Sherlock', 'Drácula') y un director habitual en sus series, Paul McGuigan, cuentan la historia de cuatro personajes a priori distantes que acaban ligados en un posible crimen. Stanley Tucci es un profesor de criminología condenado a muerte por el asesinato de su mujer; Lydia West, una periodista en busca de una exclusiva; David Tennant, un pastor eclesiástico en un pequeño pueblo inglés, y Dolly Wells, la tutora de matemáticas del hijo del vicario.

'Reboot: El reencuentro' (Disney+, miércoles)

Dos años después de acabar 'Modern family', el cocreador de aquella, Steven Levitan, cambia de tercio con esta sátira de Hollywood y su obsesión por resucitar hasta lo más olvidado. Un grupo de actores ficticios caídos en desgracia (Keegan-Michael Key, Johnny Knoxville, Judy Greer) se enfrenta a viejos conflictos cuando una joven guionista (Rachel Bloom) resucita la 'sitcom' que les hizo famosos. Las críticas han sido positivas, al contrario de lo que suele suceder con verdaderos 'reboots'.

'Blockbuster' (Netflix, jueves)

Otra nueva comedia prometedora: esta inmersión en la cultura videoclubera a cargo de Vanessa Ramos, guionista de 'Brooklyn nine-nine' y 'Superstore', es decir, una experta en sacar risas de los entornos laborales. Randall Park ('Recién llegados) encarna al gerente del último Blockbuster en pie sobre la faz de la tierra. Con él trabajan su 'crush' de toda la vida (Melissa Fumero, gran Amy Santiago de 'B99'), un joven aspirante a Tarantino (Carlos Herrera) o una singular veterana (Connie Serrano).

'Las últimas estrellas de Hollywood' (HBO Max, jueves)

A mediados de los ochenta, Paul Newman y el guionista Stewart Stern empezaron a trabajar en unas memorias del actor en las que participaron muchos de sus colaboradores y allegados. Newman acabó quemando las cintas con las entrevistas, pero las transcripciones sobrevivieron. Otro actor y director, Ethan Hawke, las ha dramatizado con ayuda de colegas famosos en esta docuserie sobre la emblemática unión de Newman (al que da voz George Clooney) con Joanne Woodward (Laura Linney).

'Las amistades peligrosas' (Lionsgate+, domingo)

¿Otra versión de la novela epistolar ya llevada a la pantalla con grandes resultados por Stephen Frears y Milos Forman? No exactamente. Esta creación de Harriet Warner ('¡Llama a la comadrona!', 'Tell me your secrets') es, como mandan las tendencias, una precuela: explica cómo se conocieron y acercaron unos jóvenes Camille (Alice Englert) y Pascal Valmont (Nicholas Denton) en el París prerrevolucionario. En el reparto, además, Lesley Manville como mentora de Camille o Carice van Houten como noble piadosa.