El año 2019 entró con grandes novedades para los usuarios de Netflix al anunciar las nuevas temporadas de sus series más aclamadas. Sin embargo, muchas de las miradas se las llevó una película del famoso director de cine norteamericano, Martin Scorsese, quien alcanzó la fama por títulos como El Lobo de Wall Street (2013), Uno de los Nuestros (1990) o Taxi Driver (1975). Para el nuevo proyecto, Scorsese nos lleva a gran viaje hacia el interior del crimen organizado en los Estados Unidos del siglo pasado.

La película comienza narrando la vida de Frank Sheeran, un migrante irlandés que, bajo el oficio de camionero, oculta sus servicios como sicario para la mafia y terminará con el asesinato de Jimmy Hoffa, un reconocido sindicalista del momento. A lo largo de las 3 horas y 29 minutos, además de la vida del peculiar personaje, vemos cómo funcionan las familias del crimen organizado, las rivalidades entre ellas y su conexión con la política, con lo que se hace inevitable que muchos espectadores se pregunten qué personajes, aun siendo una ficción, se han adaptado a partir de personas que existieron en la vida real.

8. "El loco Joe"

"Crazy Joe" -su sobrenombre en inglés-, también conocido como Joey "el rubio", perteneció a la familia criminal Profaci, una de las cinco familias de la mafia del momento.

El crimen organizado en Estados Unidos surgió a finales del siglo XIX y, aunque cada vez tiene menos poder -de hecho, a día de hoy es casi inexistente- durante el siglo XX ejercieron una gran influencia en la política y aterraron al país con sus sangrientas vendetta, especialmente en el estado de Nueva York. Las cinco grandes familias fueron la Gambino, la Genovese, la Luchesse y la Bonnano y, finalmente, la Colombo (también conocida como "familia Profaci"), a la que pertenecía Joe y donde desempeñaba el papel de extorsionador, asesino a sueldo y corredor de apuestas; en este último caso, adulterando la competición.

Con este historial cuesta creer que muchos expertos en el tema lo describan como una persona muy culta y a la que le gustaba leer con frecuencia. También le atraía lo exótico, pues hizo de un león su mascota. En lo que respecta al filme, no solo fue real, sino que, además, hay registros que prueban haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide.

Por otro lado, distintos historiadores han postulado que, entre sus actos más famosos, está el asesinato de Albert Anastasia, el jefe de la familia criminal Gambino. Sin embargo -y a diferencia de la película- parece ser que su asesino no fue Frank Sheeran, si no que, en la madrugada del 7 de abril de 1972 cuatro hombres entraron en la marisquería de Little Italy en la que celebraba su cumpleaños y lo abatieron a tiros. Entre esos cuatros hay constancia -en base a declaraciones de la familia del fallecido y testigos del suceso- que Philip Gambino y Carmine fueron dos de los homicidas, pero parece altamente improbable que Frank Sheeran formase parte de este grupo.

Como dato curioso, Bob Dylan escribiría una canción con su nombre. Esta es la canción:

7. William Bufalino

Williams es, quizás, el menos importante de todos los personajes reales recreados en la cinta. Abogado del sindicato de camioneros IBT (International Brotherhood of Teamsters), era más conocido como "Bill Buffalino". Se sabe de él que trabajó de cerca de su presidente, Jimmi Hoffa, y que afirmó que la CIA (servicio de inteligencia estadounidense) mató al líder sindicalista al descubrir un presunto plan gubernamental para, a través de la mafia, acabar con la vida de Fidel Castro. Bufalino moriría a causa de leucemia en 1990.

6. "El gordo Tony" Salerno

"Fat Tony", jefe de la familia Genovese, fue una figura principal de la mafia de la época en la que se ambienta la película; de hecho, en ese momento -en torno a la década de los sesenta- controlaba, desde el local "Palma Boys" -que utilizaba como epicentro de toda su actividad- gran parte de la periferia neoyorkina. Este local aparece en distintas partes de la cinta de Martin Scorsese.

Una revista de la época lo definió como una de las personas más ricas e influyentes del crimen organizado estadounidense. Asimismo, se dice de él que tuvo un papel clave en la desaparición de Jimmi Hoffa. Moriría en la cárcel -en la que había ingresado tras ser acusado de fraude- a causa de un derrame cerebral en 1992.

Como dato curioso, el gordo Tony, inspiró al mafioso de Los Simpson.

5. "Tony Pro" Provenzano

El caso de Anthony es particular. En un primer momento fue amigo de Jimmi Hoffa -así como vicepresidente del sindicato-, pero, tras una disputa cuando ambos cumplían condena en la prisión federal de Lewisburg (Pensilvania) la relación entre ambos giró radicalmente hacia la enemistad, lo que provocaría que, tiempo después, se involucrara en la desaparición del líder sindicalista.

Tony procedía de una familia numerosa -tenía cinco hermanos- y, aunque en sus inicios permaneció alejado de la ilegalidad, en 1961 entró en contacto con la mafia por medio de un prestamista. A partir de ahí hay testimonios de haber participado en asesinatos y extorsión, lo que acabó provocando que acabase entre rejas.

Hay varios testigos aseguran haber visto a Tony en la zona de Detroit, lo que hace plausible que formase parte del plan para acabar con Hoffa.

4. Angelo Bruno

Bruno nació en Italia, desde donde emigró a EE.UU. Se crió en el seno de una familia modesta de Filadelfia y, dada su experiencia en las calles de la ciudad, llegó a convertirse en una persona cercana a Carlo Gambino, uno de los mafiosos más importantes en aquellos años. Tres décadas después, ascendió como jefe.

Entre los suyos era conocido como Don "el educado", por su preferencia a solucionar los conflictos por medios distintos a la violencia, lo que no evitó que fuera boicoteado por los suyos en una muerte bastante sonada. En 1980, con 68 años, lo asesinaron con una escopeta mientras esperaba en su automóvil, lo que desencadenó una guerra dentro del crimen organizado.

3. Russell Bufalino

Nacido en Italia, Russell destacó por ser jefe de la familia Bufalino, que controló el noreste de Pensilvania entre los años sesenta y noventa. Como prueba del poder que llegó acumular, a él se le atribuye haber intentado asesinar a Fidel Castro o haber influenciado a un director del Hollywood del momento para que el actor Al Martino participase en una película.

En el filme se altera ligeramente el final de su vida. Los espectadores pueden ver que Russell va a la cárcel, de ahí a la iglesia y, finalmente, al cementerio. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que salió de prisión 1989 e ingresó en una residencia para ancianos. Cercano al centro penitenciario se encontraba el Hospital Nesbitt Memorial, en la que moriría cinco años después. En aquel momento, su poder ya había decaído considerablemente, así como la organización, que quedó en manos de Williuam D'Elia, un antiguo conductor del mafioso.

El Frank Sheeran, real en un libro, asegura que Bufalino era amigo cercano de Hoffa.

2. Jimmi Hoffa

Es difícil elegir un protagonista entre Frank o Jimmi. Por un lado, se nos cuenta la vida de Sheeran y este acapara los focos. Por otro, la película gira en torno al asesinato del líder sindicalista. Asimismo, el libro del que surge la producción habla de la desaparición de Hoffa. Sea como fuere, el personaje fue real y, su desaparición, también.

En la pantalla aparece como un tipo astuto que incluso cuando va a ser asesinado presiente que algo no va bien. No obstante, a pesar de estas escenas, no hay datos certeros acerca de qué ocurrió con él. Lo que sí que es seguro es que fue un personaje que no agradaba a la mafia, sobre todo en sus últimos días.

Su vida, asimismo, es peculiar desde sus inicios. Cuando solo contaba con 14 años, abandonó sus estudios y se dedicó plenamente a la causa sindical. De ahí ascendería progresivamente hasta convertirse en una de las caras reivindicativas más conocidas país, acumulando gran poder en el proceso. Se dice de él que extorsionaba a cargos públicos. Como buena prueba de ello está su sentencia por sobornar, en 1964 a un jurado.

Aunque nunca se encontró su cadáver, se le declaró oficialmente muerto en 1982, tras casi diez años de búsqueda.

1. El irlandés

Frank Sheeran, alias "El Irlandés", hace sus funciones como narrador de la historia. En el libro I heard you paint houses -cuya traducción literal sería Oí que pintas casas- detalla a grandes rasgos su vida. Entre los actos que supuestamente cometió, asegura haber asesinado a Hoffa y Joe Gallo, entre otros. De todas formas, no aporta pruebas que certifiquen que lo que dice realmente ocurrió. A esto se le suma que el propio FBI descartó su autoría o, al menos, que fuese en solitario.

El peculiar personaje nació en Darby, un barrio situado a las afueras de Filadelfia. De clase proletaria, no tuvo contacto con la mafia hasta su vuelta de combate en la Segunda Guerra Mundial, donde, al parecer, dejó de sentir remordimientos al acabar con la vida de las personas. Además de por esto, su paso por combate fue especialmente influyente: se sabe que pudo aprender italiano cuando combatía en tierras itálicas.

Por otro lado, se apunta que tenía gran habilidad en su trabajo de aniquilar al enemigo. A partir de ahí comienzan los datos no corroborados. Hay quien dice que, en su regreso de combate, Russell contactó con él. Otras fuentes, sin embargo, afirman que fue durante su servicio en Italia cuando se adentró en el mundo criminal. En la película también se habla de que Sheeran está en el seno de varias reuniones de mafiosos que buscan acabar con el presidente Kennedy. Sin embargo -quizás en parte por el propio misterio del sonado homicidio presidencial- no hay información que lo corrobore.

El personaje da nombre a la película y, tras su estreno, supuso un éxito total. Sin embargo, no siempre se atiende a la realidad y parece que Scorsese modificó algunos datos para hacer del título un espectáculo más entretenido de ver.