La salida del sol

Llevo dentro de mí un hombrecillo del tiempo que acaba de anunciarme la llegada de una borrasca, en forma de neuralgia, que penetrará por mi sien izquierda y se extenderá al paso de las horas por la zona occidental de mi cabeza. Es lo que vengo llamando, desde joven, la "neuralgia de ojo" porque el ojo se convierte, diríamos, en el centro del huracán. Me duele el ojo y me duele por tanto cuanto miro con él. Me duelen los títulos de los libros, la taza de té, la pantalla del ordenador, los lápices apilados en un vaso de cerámica. Me duele la cerámica y la agenda y el calendario y la mandarina en gajos que he colocado a primera hora sobre la mesa para ir dando cuenta de ella poco a poco. Me duele cada sustantivo que escribo, y cada adjetivo, y cada adverbio. Pero yo aguanto la llegada de la borrasca neurálgica a pie firme, sabiendo que ha de alcanzar asimismo al oído izquierdo para que me duelan también los ruidos, por pequeños que sean. Me duele el ruido de las teclas del ordenador y el clic del bolígrafo cuando lo abro para tomar un apunte, y el de la lluvia otoñal al repiquetear sobre el cristal de la ventana de la buhardilla.