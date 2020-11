Más anticipación, más precisión

¿Qué es, en concreto, lo que se cierra? Parece que son los servicios –hostelería, en particular, y servicios comerciales–, aunque otras lecturas de la rueda de prensa (“toda actividad económica no esencial”) y alguna respuesta de Barbón (“el corazón industrial de Asturias no estará afectado”) inducen a confusión: ¿es esencial, por ejemplo, la construcción? Aun así, de la lista de excepciones al cierre que se adelanta se suscitan algunas dudas: ¿los de fisioterapia están incluidos entre los “centros sanitarios” exceptuados? Solo si se entiende que están incluidos en el apartado C.2.5.90 del RD 1277/2003. Convendría, pues, que hubiese más precisión y menos errores no solo en las ruedas de prensa y en los anticipos, sino en el BOPA, que lo dudo.

El Presidente gusta decir (apoyándose ahora en Merkel, lo que me parece bien) que la salud está por delante de la economía. Bueno, es una frase. Sin equilibrio, no habrá ni uno ni otro. Por ello no solo es nocivo que muchos empresarios no sepan bien qué hacer hasta ver el BOPA y aun después de verlo, sino que se les dé tan escaso tiempo –a ellos, a sus empleados y a quienes les prestan servicios– para tomar decisiones: anular pedidos, saldar mercancía, consultar a los asesores, decidir si se acogen a un ERTE... Son únicamente algunos ejemplos. Todo esto tenía que haber sido preparado y avisado con anticipación. La economía sí es esencial: sin ella no hay empleo.

En cuanto al confinamiento “aperturista” (siempre la misma imprecisión) que se va a pedir al Gobierno central y que este de momento parece no va a conceder, ¿qué quieren que les diga? Lo que ya les he dicho: el Ejecutivo es rehén del pacto con sus socios independentistas y paraindependentistas, y nosotros de ellos.