Pandemia tres delicias

Como Barbón no puede evitar que la tercera ola se le haya colado como una china en el zapato, y no dispone de mecanismos ni legales, ni económicos, ni sociales, como él mismo reconoce, para atajar el aumento alarmante de los contagios a la manera del Extremo Oriente, se ha sacado de la manga el “4 plus”, modelo estadístico que, a lo que sabemos y al menos hasta ayer, no estaba asignando los casos de covid con la diligencia suficiente, lo que condicionaría su efectividad. De ahí que el resultado enojara a determinados municipios, que se sienten discriminados.

Como su propio nombre indica, el modelo asiático resulta exitoso cuando se aplica a en Asia. Para que funcionara en Asturias harían falta políticos y ciudadanos a la pekinesa: efectivos, los unos; disciplinados, los otros. O sea, que cuando nos quieran vender el modelo asiático, que no nos engañen como a chinos.