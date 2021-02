He visto jugar a Michael Jordan en el Madison Square Garden de Nueva York, con una entrada muy cara. Jamás se me ocurriría decir que he visto a los Chicago Bulls, ni siquiera que he visto a Jordan y sus Bulls. La divinidad no admite matices o circunstancias, y pagué con gusto.

Debemos atribuir la hipersensibilidad con la que se ha recibido el sueldo ajustado de Messi al coronavirus, aunque la polémica amainará en cuanto decenas de miles de trabajadores en ERTE se apiñen en las gradas para aclamar a su ídolo billonario en directo.

Messi cobra todo lo que toca, porque todo lo que toca lo convierte en oro. No entiendo muy bien que se celebre a Zuckerberg, Ortega, Gates o Buffett para denigrar a continuación a un humilde argentino, salvo que los rasgamientos provengan de los aledaños del palco del Bernabéu. El drama del Barça no radica en su ajustada inversión en Messi, sino en los cientos de millones disparatadamente arrojados a Coutinho, Dembelé o Griezmann. Y ojalá los próximos contratos detallados correspondan al turista Gareth Bale o a Hazard, que ha olvidado cuánto dura un partido completo. Messi no pudo irse del Barça porque ningún equipo quiso pagarle su sueldo. La pandemia asesinó al deporte de élite, pero sigamos disimulando.