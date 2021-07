Hugo Morán, de paquete y sin mascarilla

De haberle pillado la policía, a Morán podría haberle caído un paquete por haber ido de paquete en un coche y sin mascarilla. Tal cual. Hay foto. De él, en el asiento de atrás; con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el del copiloto; y con el de Valladolid, Óscar Puente, al volante. Este último es el autor del selfie (autofoto) con el que ha presumido en su Twitter esta semana: «De chófer con pasaje de lujo». Se ve que los tres no saben que aunque la mascarilla no es obligatoria en la calle (siempre y cuando se puedan mantener las distancias), sí que lo es en espacios cerrados, por ejemplo, en el habitáculo de un coche cuando viajen personas no convivientes. ¡Ojo!, igual Morán, Caballero y Puente comparten hogar. En ese caso, nada que objetar.

Pero ahí queda el aviso. Deberían andarse al loro con la normativa covid, si no, que miren al Reino Unido y a la reciente dimisión del Ministro de Sanidad, Matt Hancock, por no haber mantenido la distancia de seguridad marcada por ley (por él mismo) con una asesora.

Y ya puestos a recordar a los políticos eso de dar ejemplo, un aviso para aquellos que defienden la cooficialidad del asturiano, como IU y Podemos Asturies. Para usar la llingua, habrá que conocerla, ¿no? Viene esto a cuento de la última nota de prensa conjunta de ambas formaciones contra el proyecto de Ronda Norte en Oviedo. “Nosotros no queremos furacus en el Monte Naranco...”, recogen en la misma. ¿Es que no saben que no hay plurales en -us en asturiano?