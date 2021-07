¿Una de demagogia? Pues ni eso

Dirigiendo la mirada a los extremos para abarcar bien las cosas, tendríamos en uno al creador de Amazon, Jeff Bezos, disfrutando a muy alto coste de la visión de la curvatura de la Tierra a 100 kilómetros de altitud, y en el otro a un repartidor de Amazon sin poder ver la curvatura de la rueda de su bici por falta de ángulo desde encima del manillar y porque si distrae la atención puede ultimarlo un coche sin falta de que venga a 100 por hora. Aunque dicho así parezca demagogia, he contado solo lo que hay, echándole incluso algo de poesía al asunto. Cabría pensar que es la realidad la que se ha vuelto demagógica, pero tampoco, porque la demagogia es en buena etimología una práctica para llevar al pueblo a algún sitio, y desde hace mucho el pueblo no quiere moverse de donde está, no vaya a ser que el gran capital, que no deja de moverse, le quite hasta el poco sitio que le queda.