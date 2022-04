La mirada de los asesinos

El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, reúne en su persona todo el catálogo de perversiones, crueldades, vicios, falsedades y mentiras que solemos atribuir a los seres infernales. La guerra entre Rusia y de Ucrania es la guerra de Putin; la responsabilidad por la muerte de miles de pacíficos ucranianos es de Putin, el exilio de millones de personas, también, y el destrozo de las ciudades, pues lo mismo. Los dirigentes de los estados que apoyan a Ucrania, que es la agredida, no han dudado en calificar a Putin de asesino, genocida y criminal de guerra. Y algunos hasta han iniciado los trámites para denunciarle ante el Tribunal Penal Internacional. Bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico, de la imposible aplicación simultánea de la “razón de la fuerza” y de la “fuerza de la razón”. O dicho de forma más clara, habrá que esperar a saber quien es reconocido como vencedor antes de entrar al análisis riguroso de las conductas. Y no nos tranquiliza que algunos dirigentes figuren en la lista de los estados denunciantes después de haber sido autores o impulsores de conductas parecidas. Pero, de momento, toda la atención está en Putin. Los medios abundan en análisis sobre su personalidad y su tan misteriosa ascensión al poder. Desde un puesto burocrático en el ayuntamiento de San Petersburgo hasta el círculo de confianza de Boris Yeltsin, que acabó nombrándolo sucesor a cambio de inmunidad para él, su familia y sus oscuros negocios con los mafiosos hoy conocidos como “oligarcas”. Una categoría que se alcanza cuando se roba mucho. Por cierto que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dedicó todo un articulo a Putin y a su nombramiento por Yeltsin, que calificó de lamentable error. Según el escritor peruano, Yeltsin “bebía demasiado pero era un demócrata”. ¿Quien lo diría? Las referencias a Putin son constantes en los medios y se analiza al personaje desde todos los puntos de vista. Empezando por su etapa de espía la siniestra KGB. Por supuesto, no faltan los que le desean una pronta muerte en atentado. O su destitución en una revuelta palaciega y posterior detención hasta ser juzgado. Mientras aguardamos acontecimientos me entero de la opinión de un político norteamericano que se atrevió a mirarlo a los ojos. “Eran unos ojos fríos, inexpresivos, amenazantes. Ojos de asesino”. La supuesta frialdad en la mirada no deja de ser un tópico sin base científica. El general Franco tenía fama de poseer una mirada que helaba el ánimo de aquellos a los que recibía en audiencia. En las memorias del economista Fabian Estapé y del barón de Grado se recogen algunas anécdotas referidas a este asunto.