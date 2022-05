Felices, infelices, nefelibatas

Putin es realmente extraordinario, un ejemplar digno de análisis y muestra. Lo de Ucrania lo ha ido preparando durante mucho tiempo (discursos, propaganda en las mentes de ideología confusamente comunista-prorrusa y antioccidental, golpe de Crimea…). Pero no es mi intención analizar sus acciones ni sus discursos, como tampoco los de los putineros de los países democráticos, que justifican sus actuaciones, las diluyen acusando a Occidente de ser corresponsable o piden que se ayude a Rusia en su masacre negando armas a Ucrania. No, mi intención es la de señalar que, frente a lo que declaran tantos ciudadanos comunes, Putin no está loco. Es un ser tan racional como usted y yo, pero de otra entraña. Es decir, es tan humano como cualquiera. Solo que la humanidad incluye monstruos del poder y la violencia, como Hitler o Stalin, individuos para quienes sus propósitos de dominio dejan fuera de sus cálculos cualquier consideración de vidas o destrucción.

Comprendo que muchos ciudadanos se nieguen a aceptar tal realidad, y prefieran excluir la conducta del dictador de “lo humano”. Comportándose así, como infelices, hacen su mundo más feliz. En construirse un mundo más feliz, en convertirse en nefelibatas, destacan algunas organizaciones animalistas. Ya saben que los jabalíes son una especie de crecimiento desmesurado, dañan cosechas y campos, causan accidentes de carretera, transmiten enfermedades. Para controlar su número se usan ahora arcos, que, por lo visto, frente a las balas, son “más humanos” y causan menos estrés. Pues he aquí que algunos animalistas tampoco quieren el uso de los arcos. ¿Algún otro medio proponen? No. “Que el ayuntamiento respectivo busque alternativas”. ¿Las hay? Pues la única parece dejar a los animales campar a sus anchas, a juzgar por sus argumentos: “Entran en los cascos humanos porque hemos ocupado su medio natural”. ¿Ocupado su medio natural? ¡Pero si media Asturies está despoblada! ¿Qué tal una partida presupuestaria para los pobres suidos?