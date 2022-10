Nos quieren ejecutar

Ejecutar, qué palabra tan violenta cuando se aplica a las inversiones del Estado en esta región, donde los incumplimientos resultan proverbiales. No es cuestión de hoy ni del actual gobierno, viene de lejos. Basta con comprobar las promesas fallidas en plazos respecto a la fecha de la llegada del AVE a Asturias, que parece pájaro de mal agüero, con alas de pésimo fario. No ha habido ministro del ramo que en las últimas tres décadas no haya mentido acerca de este asunto.

Sinónimos de ejecución son realización, conclusión y cumplimiento. Ninguna de estas palabras es válida a la hora de calibrar el grado de realización de la inversión estatal en este territorio maltrecho. También lo son ajusticiamiento, inmolación y exterminio, las cuales vienen más a cuento, si se tiene en cuenta que dejar de invertir las partidas de los Presupuestos Generales del Estado comprometidas con el Principado es como llevar a la región al cadalso y exponerla al filo gélido de la guillotina. Respecto al ejercicio anterior, que ya fue nefasto, el Gobierno mejora pero no aprueba la asignatura asturiana. De cada 100 euros adjudicados solo se han gastado 22, apenas la quinta parte. Por debajo de la media nacional. La mayor responsabilidad de este ranking negativo la tiene Adif. Parecería que las arcas del administrador ferroviario están custodiadas por cocodrilos. Y así, el tren va al trantrán y las cercanías se antojan cada vez más lejanas. Con Asturias siempre pasa lo mismo: cuando empiezas a ver una luz al final del túnel resultan ser los faros de otro ferrocarril que viene de frente, a toda máquina. Barbón va a tener que calzarse las zapatillas con cámara de aire y volver a toda prisa a Madrid, a pedir a los ministros que dejen de vender humo y se pongan a trabajar, para que a esta región le llegue al menos hasta el último euro que le corresponde. Aunque está vez en lugar de un maratón le va a hacer falta un “ultra trail”.