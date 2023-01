2023, un año de grandes oportunidades

Tengo la certeza de que el año 2023 es un año de grandes oportunidades para nuestra tierra.

Las razones que me hacen pensar así son varias, pero las resumiré de orden global a local en las siguientes:

Por una parte, los esfuerzos para acabar con la guerra de Ucrania para evitar más pérdida de vidas y la recesión de la economía mundial deberían de dar su fruto. En el sentido meramente económico, las políticas de los bancos centrales por controlar la inflación y volver a una senda de estabilidad ya se están notando y los expertos auguran un final de 2023 con niveles alejados de los vividos en el año pasado.

Y creo que las lecciones aprendidas deberían de servir a Europa para reiniciar una senda de estabilidad y competitividad que ha perdido en las últimas décadas.

Por ello el año 2023, si bien se inicia con turbulencias, estas deberían de calmarse según avanza.

Acercando el foco y situándolo en España, este año el binomio político económico será el que marque la senda del futuro más próximo, la agenda política marcará sin duda las decisiones que se han de tomar en materia económica, las elecciones de mayo dado el clima de crispación, que denota una vez mas la falta de altura de miras de la clase política, serán fundamentales para que volvamos a una senda de serenidad y aprovechemos para captar las enormes oportunidades que tenemos como país. Creo que este mensaje de mirar hacia todos, trabajar en consensos y hacer partícipes en sus decisiones a la sociedad civil, debe de calar en la clase política, lo que colateralmente serviría para mejorar su imagen.

Pero además, España en 2023 va a disponer de la mayor cantidad de recursos que jamás hemos tenido con los Fondos "Next Generation", unidos a los que cada año recibimos de la UE, y esto es tan excepcional, que trabajando todos juntos (y aquí hago un llamamiento a la colaboración público-privada), podemos situar a España en una posición inmejorable de cara a las próximas generaciones, así que como no hay excusa, mi optimismo –moderado, sí, pero optimismo al fin y al cabo– me hace pensar que nadie en su sano juicio y solo por motivos partidistas va a poner trabas para perder dicha espectacular oportunidad.

A todo esto hay que añadir que España presidirá el Consejo de la UE en el segundo semestre del 2023, y es una enorme oportunidad de proyectar la imagen de nuestro país y vender "Marca España".

Pensando ahora en Asturias, las elecciones también van a ser fundamentales y como el otro día, en el Encuentro Anual de Compromiso Asturias XXI, les pedí, espero que las personas llamadas a jugar un papel en la gobernanza, se den cuenta de una vez por todas que para llevar a Asturias a una senda de progreso, competitividad, retención y atracción de talento e inversiones, en definitiva para convertirnos no ya en un Paraíso Natural, que ya lo somos, sino en un Paraíso real, no hay otra fórmula que dejar a un lado ideologías y partidismos que no sirven para nada, y trabajar todos juntos, entornos públicos, empresas, entornos educativos y sociedad civil, por igual. Y esto es algo que desde Compromiso Asturias XXI llevamos sugiriendo hace tiempo, definir y ejecutar un Plan Asturias 2030 que todos firmemos y todos nos comprometamos a llevar a cabo.

Y en cuanto a Compromiso Asturias XXI, este año se cumplen 4 años desde que pusimos en marcha un nuevo plan, basado en 3 ejes verticales y 2 horizontales, una forma clara de gobernanza, unos objetivos en un proyecto colectivo con miles de asociados actuando conjuntamente con generosidad y altruismo para impactar en el desarrollo de Asturias como Asociación de Utilidad Pública referente de la sociedad civil. Pues bien, en 2023 vamos a cumplir los 15 años de existencia, vamos a liderar con otras organizaciones el esfuerzo para integrar más y mejor a la emigración asturiana, vamos a seguir poniendo el foco en los líderes del presente y futuro, que son los jóvenes, con programas de "mentoring" en la Universidad, FP y en colegios, y vamos a definir un plan estratégico para los próximos 4 años, para que nuestra posición actual tenga continuidad en el futuro.