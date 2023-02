José Andrés amarga la agria crítica de Pablo Iglesias a Mercadona

Pues la han tomado en Podemos con Juan Roig, el dueño de Mercadona, una de las cadenas de supermercados más populares en España a la que, se entiende, ninguno de los miembros de la formación morada se le ocurre ir a comprar. Mucho menos, naranjas. Resulta que a su exlíder Pablo Iglesias le dio por criticar a Roig por entender que cuela al consumidor naranjas de Sudáfrica pero diciendo que son de Valencia. Lo denunció incluso con foto de la etiqueta por las redes sociales, pero el tiro le salió más amargo que un pomelo.

Los internautas lo pusieron a caldo por haberse colado. Lo primero, que Naranjas Valencia no es que estas sean (que pueden serlo) de la comunidad, sino que así se llama la variedad. Así que en Mercadona no dicen ninguna mentira en la etiqueta. Entre los muchos que replicaron a Iglesias estuvo el asturiano José Andrés. El cocinero, que está de vuelta de todo, no pudo callarse. «Señor Iglesias: en el campo, muchas frutas tienen temporadas. Naranjas españolas no las hay siempre. Y a veces se importan. Lo que sí que hace el empresario es mantener puestos de trabajo todo el año y crear nuevos! Lea esto y comprenda! Un abrazo». De cómo Iglesias se tomó el zasca del chef mierense poco se sabe. Una tarde agria la tiene cualquiera. Para endulzarla puede pedirle consejo a José Andrés, que igual le sugiere comer manzana asturiana.

Tendrá que fijarse mejor en la etiqueta.