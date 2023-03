Una oportunidad para la salud y la vida

Estimados lectores, por favor lean con detenimiento estas cifras: previsión para 2030 de más de 330.100 nuevos enfermos en España, de ellos 8.150 en Asturias con 134.900 fallecidos a nivel nacional y de ellos 3.450 en Asturias. Es la previsión sombría de una enfermedad llamada cáncer.

Si no tomamos acción desde hoy mismo, se espera que en el año 2030 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida.

La Sociedad Española Contra el Cáncer se empeña en cambiar esta previsión, alcanzando además una supervivencia del 70% de los enfermos que en la actualidad ronda el 58%. Para ello propone que nos unamos "Todos Contra el Cáncer", actuando sobre la prevención, la detección precoz de la enfermedad en su fase inicial y la investigación.

Para materializar este objetivo y no dejar pasar más tiempo aprovechemos la ocasión que nos brinda la campaña que la Asociación contra el Cáncer en Asturias ha lanzado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon.

Este tumor es el de mayor incidencia en nuestro entorno, con 41.000 nuevos casos diagnosticados en España en 2022. Pero, afortunadamente, podemos actuar para que esta cifra no siga progresando adoptando conductas que eviten los factores de riesgo que favorecen su desarrollo y tomando acción para lograr un diagnostico precoz.

¿Qué puedo hacer para prevenir el cáncer de colon? La respuesta pienso que es conocida por la mayoría de los lectores, pero insisto en recordarla. Una alimentación baja en grasas de origen animal y en carnes rojas que evite el consumo de alimentos ultra procesados y sea generosa en fibra, frutas y verduras previene el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, sabemos que la obesidad y la vida sedentaria con escasa actividad física son factores de riesgo para su desarrollo. Y también sabemos que el alcohol y el tabaco son tóxicos que favorecen el desarrollo de numerosas enfermedades en general y del cáncer de colon en particular. Por tanto, evitemos los factores de riesgo que favorecen el desarrollo del tumor de colon adoptando hábitos de vida saludables en alimentación, consumo de tóxicos y actividad física.

El otro factor de riesgo para la aparición del cáncer de colon es la edad. Este tumor raramente aparece en personas sin antecedentes significativos familiares o personales, antes de los 50 años. Por ello es a esta edad cuando debemos atender la llamada de la sanidad pública para el cribado de la enfermedad a través del test de sangre oculta en heces (TSOH). Este test permite realizar un diagnóstico precoz del cáncer, constituyendo uno de los pilares básicos para asegurar la supervivencia y la curación en la mayoría de casos.

¿Por qué es tan importante realizar el TSOH? El cáncer de colon, a diferencia de otros tumores, tiene un proceso de alteración celular y malignización progresiva. El diagnostico precoz puede hacerse desde fases pre-tumorales, los denominados pólipos adenomatosos, hasta la fase de tumor bien localizado, el denominado carcinoma "in situ". Entre ambas fases pueden transcurrir años, entre 5 y 10 en algunos casos. El TSOH basa su eficacia en la detección de sangre en cantidades microscópicas, no observables a la vista, que aparece en las deposiciones desde las fases de alteraciones iniciales que avanzaran hacia un tumor maligno. Incluso si el TSOH muestra un sangrado y a través de un posterior estudio por colonoscopia se visualiza un tumor bien localizado, carcinoma "in situ", la probabilidad de supervivencia tras su extirpación es mayor del 90%. Sin embargo, cuando el tumor ya muestra síntomas y es diagnosticado en fases más avanzadas, además de la necesidad de aplicar tratamientos más agresivos que requerirán cirugía, quimioterapia y radioterapia, el pronóstico de la supervivencia a los cinco años se oscurece y baja al 12%.

El último dato que quiero compartir con los lectores es el porcentaje de respuesta de la población asturiana que es contactada por la enfermera del Centro de Salud para realizar este fácil, sencillo e indoloro test. De acuerdo a los datos que facilita la Consejería de Salud, en 2021, 155.764 asturianos recibieron la invitación para realizar la prueba, pero solo 49.728, es decir solo el 32% la realizaron. Comunidades como Navarra, País Vasco o Galicia tienen porcentajes de realización de la prueba por encima del 75%. Tenemos que recapacitar que estamos haciendo y que podemos hacer de forma diferente para obtener una mayor participación en el programa. Tenemos que igualar nuestros niveles de supervivencia en cáncer de colon con el de las comunidades vecinas.

Desde aquí, tiendo la mano de la Asociación Contra el Cáncer para trabajar con la sanidad pública, con los medios de comunicación, con las empresas que mantienen un compromiso social, con los partidos políticos, con los ayuntamientos y colectivos vecinales… en el cambio de tendencia. Antes de finalizar, me permito el atrevimiento de pedir a los lectores que echen un nuevo vistazo a este texto y realicen la prueba TSOH si están entre los 50 y 70 años. Y si no lo están, que animen a aquellos que lo están a realizarla. Porque en ello nos van la salud y la vida: Todos Contra el Cáncer.