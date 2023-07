La calle "dedicada" a Juan Vázquez de la que el exrector no tenía ni idea

Atónito se quedó el economista, exdiputado, exrector y catedrático de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez cuando un amigo le llamó para preguntarle por qué no le avisó de que le habían dedicado una calle en Mieres, ya que le hubiera gustado acudir al acto. Atónito porque el allerano no tenía ni idea de que hubiera una calle a su nombre en Mieres. Al "no sé de qué me hablas", el amigo le explicó que la calle aparece con su nombre en Google Maps, una de las "biblias" de los nuevos tiempos. El economista comprobó que, efectivamente, una trasera del edificio de la Universidad en Mieres aparecía en Google como "Calle rector Juan Vázquez", aunque ninguna placa lo corrobora. Cuando, al cabo de unos días, el catedrático se encontró con el alcalde mierense, Aníbal Vázquez, le preguntó por aquella calle fantasma. Y si atónito se había quedado el exrector, igual le ocurrió al regidor, porque tampoco tenía "ni la más remota idea" de quién y cuándo le había dado ese nombre a la travesía. Quedó en enterarse, pero nadie parece saber nada de ese misterio.

Será, quizá, que los "guionistas" de Google, ante la necesidad de dar nombre a cada rincón para la navegación GPS y tras comprobar que otra calle cercana está dedicada al rector Julio Rodríguez, impulsor del campus de Mieres, eligió por su cuenta y riesgo el de otro rector, el que la inauguró, Juan Vázquez. La pregunta: ¿Qué importa más en estos tiempos, la realidad o el metaverso?