Un camión de sidra

Oí la noticia mientras untaba una tostada con mantequilla de la Central –me vale cualquiera con tal que sea de aquí, que los ganaderos asturianos tienen que vivir–. Hablaba Alejandro Calvo, el Consejero de la cosa, sobre el horario del tren a Madrid cuando abra el tunelón; decía más o menos: "En la operativa a desarrollar, hay un tren que saldrá a las siete menos cuarto de León; calculemos que una hora antes partirá de Gijón". Nada más lejos de mi intención que meterme con un Consejero; además es compañero de profesión y buen paisano, pero toca. Esperemos que no me echen del Colegio de Agrícolas.

A ver, de la frase se desprenden dos cosas: que Renfe marcó el horario del tren que sale de Asturias como le salió del pito de la máquina, prueba de ello es que el mismísimo Consejero tuvo que averiguar el horario fijándose en el de León y luego echando números, prueba de lo que Asturias pinta en Madrid: cero. Y que a partir de noviembre toca madrugar de lo lindo. Un puntu de Gijón que quiera ir a Madrid en el primer tren del día se tendrá que levantar tres horas antes de amanecer, ya saben, apagar el despertador, levantarse, labores generales de saneamiento, desayuno, vestirse curiosu, recoger todo, esperar a que la muyer acabe de arreglase para llevarlo a la estación, sí, la provisional, la que casi está en Serín. Y allí como un clavo porque el alvia, ave, abio, avril, como diablos se llame, a las 06,15 pita y se va. O sea, a las cinco de la mañana en pie, como muy tarde. Y pregunto: ¿de qué me vale a mi estar a las nueve en Madrid si estoy roncando en la reunión? Hoy el tren a Madrid sale a las 07,10 y eso ya es otra conversación.

Consejero, urge un correo-e a Madrid. Doy una idea: "Oye, una cosina, Raquel –la Ministra de Transportes–, soy Alejandro, el de Oviedo, ho. No me gustó mucho que pongáis los horarios del AVE de Asturias sin preguntar, pero vamos a dejarlo. No te escribo para pedirte nada, solo para informarte: el tren va a salir de Gijón a las 07,10, como siempre. Es conveniente que digas a tus chavales de Renfe, por aquello de la coordinación, que yo, hasta que esto se arregle, voy a cruzar en la vía delante de la máquina un camión cargado de cajas de sidra, y lo voy a quitar a las 07,10. Ya sabes cómo somos aquí arriba, no te pedimos amnistías ni referéndums, ni siquiera pinganillos, pero cuando nos enfadamos somos un poco atravesaos. Y otra cosa, no olvides que soy de Cangas del Narcea; como no resolváis ya el pitote que los de tu ministerio tenéis montado aquí con trenes y autopistas, que la gente está a punto de matarnos, te preparo una descarga delante del Ministerio de les que no cueyen na romana". Y no diría más; que note que el Consejero está un poco tirante.