Resulta cuando menos paradójico que mientras se está tramitando una ley para despenalizar los delitos de insultos a la Casa Real y de enaltecimiento del terrorismo, el propio partido socialista, impulsor de la ley despenalizadora, haya metido en la fiscalía una querella criminal contra los actos que "festejaban" la "piñata-sánchez" de la calle Ferraz.

Sin entrar a valorar la idoneidad o no de dichos actos, como tampoco la de las injurias al Rey y a la corona, e incluso las de la quema colectiva de la bandera y sus fotos en País Vasco y Cataluña, hay que asistir atónitos a como los propios militantes socialistas, cargos orgánicos a la cabeza –elegidos a dedo por su sanchidaz–, vituperan toda clase de improperios para referirse a esos actos (los de la piñata), aludiendo como es notorio y preceptivo al calificativo de voxianos (de Vox). Mantra éste, últimamente muy usado por la "progresía" española (que de todo habrá en el susodicho Vox, como en todos, no digo yo; pero no se puede tomar el todo por la parte).

Pero lo más curioso del caso es ver cómo hace unos años (e incluso meses) esas mismas gentes del socialismo español, al menos si no todas, sí muchas de ellas, defendían justo todo lo contrario de lo que dicen ahora defender. Es como si el virus-efecto-sánchez del "cambio de opinión" les hubiera inoculado todo su ARN en sus viejas o nuevas (o renovadas) mentes socialistas. Incluso el propio Patxi López, que en el cara a cara que tuvo con Sánchez hace años para hacerse con la secretaria general del partido le espetó aquello de: "Pedro, ¿pero tú sabes lo que es una nación?", parece haberse convertido en el principal valedor de su antiguo contrincante, diciendo digo donde antes decía diego y viceversa.

El paroxismo ha llegado al extremo de comparar lo sucedido en la calle Ferraz con lo sucedido durante la Guerra Civil, declarándose ahora el socialismo "colectivo vulnerable", como, al parecer, lo hubiera sido entonces, o, precisamente, por haberlo sido entonces, lo siguen siendo ahora, o algo así reza en el argumentario de su querella criminal para hacerla encajar "a calzador" en la actual legislación de las leyes (que quieren modificar) y que dicen algo similar a que serán "delitos de odio" aquellas manifestaciones que se dirijan contra personas que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables*.

"Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras".

* "La STS 646/2018, de 14 de diciembre, señala que "el término discurso del odio tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, a su vez lo tomó de las resoluciones del Consejo de Europa. Los Estados han configurado tipos penales expresivos del discurso del odio. En realidad, no hay una figura típica del discurso del odio, sino que se trata de diversos tipos penales que recogen figuras de agresión a sujetos individuales o colectivos, especialmente vulnerables, a través de distintos vehículos de comunicación"; son "colectivos de personas, a los que por su especial vulnerabilidad el Código otorga una protección específica" (SSTS 646/2018, de 14 de diciembre, FJ Único; 47/2019, 4 de febrero, FJ 2; 185/2019, 2 de abril, FJ 3; 458/2019, de 9 de octubre, FJ 5) (https://libex.es/difamacion-colectivos-vulnerables/)