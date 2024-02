Unes notes personales sobre l’himnu .

Recientemente, David Guardado asoleya en LA NUEVA ESPAÑA un artículu sobre’l "Asturies, patria querida" que tien como idea central la de que lo que ye güei l’himnu tien una llarga tradición como himnu d’identidá combativa d’izquierdes, tanto ente asturianos como fuera.

Nun discuto nin los datos nin parte les conclusiones del artículu, pero sí quiero, dende la esperiencia personal, facer daqué precisión. Si nun talanto mal, diz l’autor que l’himnu convirtióse nun canciu "de borrachos" por una especie de campaña de la dictadura pa quita-y el so calter reivindicativu. Yo nun creo que’l franquismu ficiere dala campaña pa quita-y al Asturies el so calter combativu: lo que ye güei l’himnu fue siempre un cantar de folixa y de tonos folklóricos pa los que tenemos dalgunos años, y a los que nos abrimos a un ciertu antifranquismu a partir de los 70 del pasáu sieglu nun se nos tendría pasao pela cabeza facer del canciu un emblema antidictadura. Los cancios d’esa mena yeren pa nós "La Internacional", el "No nos moverán" y, más identitariamente, "En el pozu María Luisa" (puñu n’altu).

Ye verdá que, na Transición, entama buscase un himnu y que nun se topa otra cosa popular que’l "Asturies". Pero, dende’l primer momentu, la lletra manifiéstase como lo que ye: poco afayaíza pa esi fin. Por eso apaecieren delles propuestes, en castellanu y n’asturianu, que nun tuvieren ésitu. Finalmente, el Gobiernu de Pedro de Silva decidió convertir el canciu tradicional, cola so lletra tala cuala, nel himnu.

A mi nun me gustó esa decisión y díxelo públicamente nel so momentu. Voi esplicar por qué, pero enantes una observación sobre música y testu. Tanto la música como’l testu son patrimoniu común d’Asturies y Cantabria. En Cantabria, especialmente, podemos ver recoyida y cantada en festivales como cántabra la segunda cuarteta (redondela, con más propiedá), la de "Tengo de subir al árbol".

Ye mui frecuente na canción tradicional y popular asturiana que, pa da-y un poco de llargor, se xunten dos cuartetes que nun tienen nada que ver temáticamente. Asina sucede col nuestru Asturies. Pero, enantes, déxenme confesar una cosa: durante décades canté l’himnu nacional asturianu como se canta l’himnu nacional español, tarareando la música. Entá güei cuéstame abrir la boca pa la lletra a partir de la segunda estrofa. Y nunca tuve mayor plasmu que ver, dende’l primer día, allá nel estráu del Campoamor, a reis y presidentes de gobiernos, españoles y asturianos, cantalu con seriedá y enfotu.

Van permitime esplicame. La primer estrofa enxerta claramente un sentimientu de señardá y una espresión d’ausencia. Delles de les versiones antigües dicíen "en algunes ocasiones", pero, entá col "toles", sigue siendo una espresión d’ausencia y señardá. ¿Un himnu ye un canciu pa cantar dende fuera la señardá de la tierra?

La segunda y la tercer estrofa, que nun tienen nada que ver cola primera, reitero, son un ensin xacíu. ¿Qué árbol ye esi que pue dar flores pa regalar, nun siendo floruques, y al qu’hai qu’esguilar pa garrales? ¿Y quién ye esi neciu al que, en realidá, nun-y importa un res la respuesta de la moza, sinón que’l so enfotu ye esguilar y esguilar? Ye verdá que podía intentar pensase qu’esa flor tien un significáu metafóricu y que ye otra "flor" la que se pretende algamar, pero entós nun sería pa "da-yla" a la moza. Non, como quier que se mire, nun hai perónde garralo y, sobre too, ¿qué fai too eso nun himnu?

Ya sé que la cosa nun tien vuelta fueya, y que, seguramente, la mayoría la población nun reparará neses "caxigalines", y cantará l’Asturies, una y otra vegada, emocionada.

Pero yo, ¿qué quieren que-yos diga?, déxenme espresalo, d’una forma imperfecta, tanxencial, un daqué metafórica, con aquellos versos de Garcilaso:

No me podrán quitar el dolorido / sentir si ya del todo / primero no me quitan el sentido.