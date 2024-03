Hoy, aún no hay igualdad

"La igualdad ya existe", dicen desde el machismo más arcaico. Y nosotras respondemos que no, que el 8M es hoy tan necesario como lo fue siempre.

Y lo respondemos desde las cifras. Una de cada siete asturianas, atendiendo al informe de la Fundación Adecco, abandonaron su carrera profesional por los cuidados. Las mujeres asturianas que sobreviven en el mercado laboral ganan, de media, 6.590 euros (un 30 por ciento) menos que los hombres asturianos; según el Instituto Asturiano de la Mujer. Atendiendo al informe AROPE 2023, un 28 por ciento de las mujeres asturianas se encuentra en riesgo de pobreza, frente al 22 por ciento de hombres.

La situación es aún peor con la vista puesta en el ámbito internacional. Como el día a día crítico de las que sobreviven al genocidio de la Franja de Gaza. De nuevo las cifras: un setenta por ciento de las personas asesinadas son mujeres, niños o niñas. Ellas están, según las organizaciones internacionales que intentan paliar la masacre israelí, en la situación más vulnerable.

Aún así, de acuerdo al CIS (Centro de Investigaciones Socialógicas), un 44,1 por ciento de los hombres del Estado español considera que "se ha llegado tan lejos con la igualdad" que ahora los desfavorecidos son ellos.

Si las cifras no son suficiente, entonces, hablemos del día a día. De las casas, de las oficinas, de las fiestas. Hablemos de las mujeres que sienten miedo al volver a casa. De cuántas mujeres saben –a ciencia cierta– que no podrán llegar nunca tan lejos como sus compañeros hombres. Hablemos de cuántas mujeres se sienten juzgadas por su apariencia, por su forma de vestir. De todas las que se quedaron fuera de las decisiones por no formar parte de esos círculos masculinos en los que, inescrutablemente, se toman las decisiones.

Los mismos que vocean que "la igualdad ya existe", gritan desde ese mismo palco cómodo del machismo que "para cuándo un día del hombre". Sin beligerancia, y solo atendiendo a las cifras y a nuestro día a día, yo les respondo: quizás, aún hoy, el "día del hombre" es todos los días.