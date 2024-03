Zapatero regresa de las catacumbas

Fascina la sorprendente habilidad del actual PSOE para echar sábana blanca sobre los fantasmas del pasado, soltarles del pie la pesada bola de hierro y acomodarlos, bien almidonados, a los intereses de la jefatura plenipotenciaria. En un alarde de cinismo sin precedentes, Sánchez descorrió el cerrojo de las catacumbas y resucitó a Zapatero como si se tratara de la sombra del conde de Montecristo. Y hete ahí que un personaje defenestrado por su propio partido que no supo ver la crisis económica que enterró su mandato, aquel iluminado del discurso tabajara que aseguró en la Cumbre del Clima que la tierra no le pertenece a nadie salvo al viento, se convirtió décadas después, de la noche a la mañana, en activo electoral socialista, en cabeza de cartel imaginario.

Como adivino, el Zapatero presidente tuvo la bola mágica más empañada que la bruja Lola. El tipo que anunció que durante su mandato España lograría el pleno empleo y que el país estaba a salvo de la crisis financiera que casi se lleva a todos los bancos por delante, no acertó ni una. En un alarde eufemístico sin precedentes llegó a manifestar que no hay parados sino personas apuntadas al paro. Que es como decir que no hay gordos sino gente a la que le cuelgan las lorzas.

Tras los servicios prestados en la campaña de las últimas generales, el Bambi de León, de escabrosas conexiones bolivarianas, volvió a arquear la ceja durante los recientes fastos conmemorativos del 11-M para traes de regreso las mentiras de Aznar. Y no alberguen duda alguna que Sánchez volverá a pasearlo por los mítines de la próxima campaña catalana como paradigma de la concordia y el buenismo, poniéndole ante los focos como el promotor de aquella reforma del Estatut y tal y tal. De cara a las próximas contiendas electorales, el presidente del Gobierno ya dispone de poli bueno y poli malo. Para echar flores, Zapatero; para ladrar, Óscar Puente.